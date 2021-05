Peru gaat onderzoeken of bleekmiddel coronavirus kan genezen

Peru onderzoekt of bleekmiddel gebruikt kan worden in de strijd tegen het coronavirus. Dat besluit is controversieel omdat wetenschappers over de hele wereld reeds waarschuwden tegen het injecteren van bleekmiddel. De gevolgen zouden dodelijk kunnen zijn.

Het Peruaanse congreslid Posemoscrowte Chagua heeft een motie ingediend waarin de ministers van Volksgezondheid worden gevraagd om te onderzoeken of het injecteren van bleekmiddel Covid kan bestrijden. 49 Congresleden stemden voor het voorstel, 39 stemden tegen. Donald Trump maakte dezelfde controversiële suggestie in 2020.

Wetenschappers over de hele wereld hebben toen herhaaldelijk gewaarschuwd tegen het injecteren van bleekmiddel. De effecten op het lichaam kunnen namelijk dodelijk zijn.

Chloordioxide

Het injecteren van chloordioxide kan dodelijke gevolgen hebben. Mogelijke bijwerkingen zijn inwendige bloedingen, ademhalingsmoeilijkheden en acuut nierfalen.

Chagua, die zelf arts is, ontkent dat chloordioxide giftig is. Volgens Vice suggereerde het congreslid dat het een hulpmiddel zou kunnen zijn in de strijd tegen het coronavirus. De chemische stof is gemakkelijk verkrijgbaar en nu ziekenhuizen in Peru hun capaciteit overschrijden, gebruiken sommigen het als een vorm van zelfmedicatie.

Pandemie

Peru verkeert nog steeds in een staat van verwoesting door de pandemie. Het land heeft de hoogst gerapporteerde sterftecijfers per capita ter wereld. Hoewel de sterftecijfers nu voorzichtig dalen, stierven in april nog een recordaantal mensen door het virus. 9 469 mensen bliezen toen hun laatste adem uit.

Het voorstel van Chagua komt na een recent schandaal, waarbij honderden Peruaanse politici zich in het geheim lieten vaccineren. Ze hielden daarbij geen rekening met de nationale wachtrijen. Het voorval leidde tot heel wat verontwaardiging en woede bij de Peruaanse bevolking.