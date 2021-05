OPGEPAST. Dit seksuele spelletje test je best niet uit

In een goede (seksuele) relatie bestaan er best zo weinig mogelijk taboes. Hoe meer je met je partner kan bespreken, hoe beter. Zo kunnen jullie beiden aangeven wat je wel en niet leuk vindt – zijn jullie het ergens niet over eens, dan kan je op zoek gaan naar een goed compromis.

Wil je het spannend houden tussen de lakens, dan is het ook belangrijk om eventuele fantasieën uit te spreken. Leg uit waar jij opgewonden van wordt zodat je partner daarop kan inspelen en andersom. Sta open voor vernieuwingen in bed, maar duid ook aan waar je grenzen liggen.

Lucht in de buikholte

Zolang je goed communiceert met elkaar, kan je dus bijna alles weleens proberen. En in de meeste gevallen is daar niets mis mee. Toch zijn er ook dingen die je beter nooit doet. In dit geval gaat het om een fout waarop je zeker moet letten wanneer je het poesje van je partner oraal bevredigt. Wat je ook doet, zorg ervoor dat je geen lucht naar binnen blaast. In het ergste geval kan dat er namelijk voor zorgen dat je partner overlijdt.

Waarom is het zo gevaarlijk om lucht naar binnen te blazen, vraag je je waarschijnlijk af? Wel, die handeling kan een pneumoperitoneum, oftewel een pneumatose (abnormale aanwezigheid van lucht of ander gas) in de peritoneale holte veroorzaken. En dat kan dan weer zorgen voor een maagscheur en ondraaglijke pijnen. Bij zwangere vrouwen ten slotte kan het ‘seksuele spelletje’ leiden tot een embolie met de dood tot gevolg.

Gelukkig bestaan er tal van andere manieren om seksueel genot te bekomen, dus keuze genoeg.