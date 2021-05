Nieuwe spraakzame dinosaurussoort ontdekt in Mexico

Paleontologen hebben een nieuwe soort dinosaurus ontdekt na de vondst van een 73 miljoen jaar oud fossiel in Noord-Mexico. Dat heeft het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) bekendgemaakt. Het gaat om een grote herbivoor die door middel van geluid kon communiceren.

De Tlatolophus galorum, zoals de dinosauriërsoort is genoemd, werd in 2013 gevonden in de noordelijke deelstaat Coahuila. De resten zijn goed bewaard gebleven omdat de dinosaurus waarschijnlijk kort na zijn dood in het water bedekt werd met sediment, aldus het INAH.

Wetenschappers vonden aanvankelijk de staart van de prehistorische gigant. Naarmate de opgravingen vorderden, vonden ze ook 80% van de schedel, de kam, het dijbeen en de schouder. Die vondsten stelden de wetenschappers in staat om dit jaar te concluderen dat het om een niet eerder geïdentificeerde soort gaat.

Vreedzaam en spraakzaam

“We weten dat ze oren hadden waarmee ze geluiden met een lage frequentie konden opvangen”, stelt het INAH in een verklaring. “Dus ze moeten vreedzaam, maar ook spraakzaam zijn geweest.” Volgens de paleontologen konden de dinosauriërs “geluiden uitstoten om vijanden weg te jagen of voor voortplantingsdoeleinden”.

De naam Tlatolophus is afgeleid van het woord ‘tlahtolli’, wat ‘woord’ of ‘verklaring’ betekent in de inheemse Nahuatl-taal. ‘Lophus’ betekent kam in het Grieks, een verwijzing naar de 1,32 meter lange kam van het ontdekte exemplaar. Volgens het INAH lijkt de kam van de dinosauriër sterk op het symbool dat de Centraal-Amerikaanse volkeren gebruikten in manuscripten om communicatie en kennis uit te beelden.