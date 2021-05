OMG. Je kan dit iconische ‘Friends’-appartement huren

Leuk nieuws voor alle fans van ‘Friends’ want je kan in het appartement van Monica en Rachel verblijven in New York. Alles is er aanwezig, van kostuums tot de ligstoelen van Chandler en Joey. De ultieme sleepover om samen met je vriendinnen te doen.

Voor de liefhebbers van ‘Friends’: binnenkort kan je één van je dromen waarmaken. Je kan namelijk in het appartement van Monica en Rachel blijven slapen. Maar dat is niet het enige, je wordt er ook getrakteerd op een tour, een diner en drankjes. Er is zelfs een escaperoom te vinden. Je moet alleen nog in New York geraken.

Spotprijs

Het appartement is te reserveren aan een spotprijs van 19,94 dollar oftewel 16,41 euro via Booking.com. Het bedrag verwijst naar het jaar waarin ‘Friends’ voor het eerst werd uitgezonden. Wie zich graag in het stulpje van Monica en Rachel wil wanen, moet snel beslissen want op 21 mei om 10 uur (Amerikaanse tijd) kan je boeken. Opgelet: het appartement is wel maar twee nachten beschikbaar, op 23 en 24 mei.