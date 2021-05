Hanne uit ‘Boer zkt Vrouw’ over haar nieuwe tatoeages: “Nee, ze maken me niet plots marginaal”

Hanne Zoomers heeft sinds kort twee nieuwe tattoos. Ze legt uit dat ze al jarenlang tatoeages heeft, maar dat ze die bewust uit het zicht houdt. “Tattoos zijn jammer genoeg nog steeds ‘taboe’ voor vele mensen”, klinkt het.

Hanne kennen we door haar deelname aan ‘Boer zkt Vrouw’ vorig jaar. De 24-jarige goedlachse brunette veroverde daar het hart van kippenboer Frits (23). Onlangs liet ze twee nieuwe tatoeages zetten, eentje op haar been om een vorige tatoeage te vervangen en eentje op de onderkant van haar voet.

Vervagen

Ze kreeg heel wat vragen van volgers daarover. “Voor de mensen die vragen waarom ik plots een tattoo liet zetten: ik heb 4-5 jaar geleden enkele tatoeages laten zetten, waaronder een gewei aan de onderkant van mijn been. Nu ben ik vorig jaar zo slim (ja, heel dom van me) geweest om met een IPL-laser mijn been te ontharen en ben dus per ongeluk op die tattoo gekomen waardoor ze helemaal vervaagde. Deze is dus een cover-up die over het gewei gezet is”, vertelt ze op Instagram.

Geen verminking

Hanne opteerde ervoor om haar tattoos niet op zichtbare plaatsen te laten zetten. “Tattoos zijn jammer genoeg nog steeds ‘taboe’ voor vele mensen. Ik heb er dan ook bewust voor gekozen om ze te zetten op plaatsen die ‘weg te steken’ zijn. Dus neen, ze maken me niet plots marginaal. Ze zijn geen ‘verminking’ van mijn lichaam. Ik ben er niet plots ‘dom’ van geworden. En na al die jaren heb ik er geen spijt van”, besluit ze.