Dit gloednieuwe zwembad is het hoogste ter wereld (foto’s)

Wat is er beter dan bij tropische temperaturen urenlang liggen dobberen in een zwembad? Urenlang liggen dobberen in een prachtig zwembad mét een adembenemend uitzicht, uiteraard. En dat hebben ze in Dubai goed begrepen.

Tot voor kort was de titel van het hoogste zwembad ter wereld weggelegd voor het Marina Bay Sands in Singapore met 250 meter. Daar komt nu echter verandering in. Sinds 2 mei is de titel namelijk officieel weggelegd voor het Address Beach Resort in Dubai op 294 meter. En dat ziet er erg bijzonder uit.

Ter info: het zwembad is alleen beschikbaar voor hotelgasten en een overnachting kost je minimaal 200 euro per nacht.