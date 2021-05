Verdwijnt je favoriete serie van Netflix? Deze tool berekent in hoeveel tijd je die uitkijkt

Nog één aflevering en dan stop ik”: het is een gedachte die allemaal wel kennen. Voor je het weet heb je echter een heel seizoen uit. We spenderen vaak uren aan het bingewatchen van een serie, maar hoeveel eigenlijk? De website ‘Can I Binge’ rekent het voor je uit.

Verdwijnt de serie die je al lang wilde kijken binnenkort van je favoriete streamingsplatform? Je kan proberen om je agenda vrij te maken en er zoveel mogelijk afleveringen per dag door te jagen. Maar hoe lang zou je erover doen om de reeks uit te kijken? ‘Can I Binge’, bedacht door de Amerikaanse designer Brian Yung, is een handige website die uitrekent hoe lang je over een serie doet. Je vult een serie in die je wil kijken en hoe lang je daarover wil doen. In geen tijd geeft de site je het antwoord.

Enkele voorbeelden

‘Friends’: als je alle seizoenen van deze sitcom op een maand tijd wil kijken, dan moet je acht afleveringen per dag bingen.

‘Elite’: als je elke dag drie episodes kijkt, dan heb je op twee weken de serie uit.

‘The Crown’: deze reeks kijk op je drie weken uit als je twee afleveringen per dag binget.

‘Sex education’: op twee weken kan je deze serie uitkijken, mits je twee episodes per dag kijkt.

‘Peaky Blinders’: één aflevering per gedurende een maand en deze serie is uit.

Wil je het graag zelf eens uitproberen? Dat kan hier.