‘BGT’-jurylid Amanda Holden poseert in gewaagde shoot: “Je borst floept er bijna uit” (foto)

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden schittert in een prachtige fotoshoot. Haar volgers overladen haar met complimenten.

De 50-jarige radiopresentatrice deed de fotoshoot samen met Pussycat Dolls-zangeres Ashley Roberts (39). Ze vieren daarmee het feit dat vandaag de cinema- en theaterzalen in Engeland voor het eerst na de lockdown weer geopend worden.

Holden poseert in een gedecolleteerde jurk die voor een groot stuk bestaat uit veren. Holden en Roberts paradeerden in die outfit tijdens de ochtendshow van Heart FM langs de ODEON-cinema in Londen.

Grapjes

Haar volgers steken hun complimenten niet onder stoelen of banken. “Je ziet er prachtig uit”, “Dit is perfectie”, en “Wow, zo mooi”, klinkt het onder meer. Enkelen maken grapjes over haar diepe decolleté. “Je borst floept er bijna uit”, en “Je lijkt maar één borst te hebben?”, lezen we ook.