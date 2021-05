Vermoeid na het rijden? Dan heb je misschien last van dit fenomeen

Zit jij ook met zwetende handjes achter het stuur? Dan lijd je misschien wel aan ‘accelerousal‘, een soort acute stressreactie waarbij bestuurders zich overbelast voelen tijdens het rijden.

Geef het maar toe: dat dagelijkse heen en weer pendelen werkt op je zenuwen. En je bent niet alleen. Een recente studie van de universiteit van Houston heeft uitgewezen dat heel wat chauffeurs vaak onbewust onder acute stress staan wanneer ze bepaalde alledaagse manoeuvres moeten uitvoeren.

“We noemen het fenomeen ‘accelerousal‘”, legt auteur Ionnis Pavlidis uit in Science Alert. “‘Arousal‘ is een psychologische term die we reeds gebruiken om stress te beschrijven. Bij ‘accelerousal‘ ervaar je stress bij het versnellen op de baan.”

Voor de studie werden elf vrijwillige chauffeurs onderzocht op tekenen van fysiologische stress. De deelnemers reden elk een half uur lang doorheen de stad in dezelfde wagen. Er werd hierbij rekening gehouden met goede rijomstandigheden: weinig verkeer en een zonnig weertje. De bestuurders moesten geen spannende manoeuvres uitvoeren, maar alledaagse handelingen als vertrekken bij een rood licht en op de snelweg rijden. Of ze daarbij stress vertoonden, stelden de onderzoekers vast met behulp van thermische beelden. De beelden wezen uit of de gezichtsuitdrukkingen van de bestuurders onvrijwillige tekens van stress vertoonden. Tegelijk monitorde een computer wanneer ze versnelden, remden en stuurden.

Slecht voor de gezondheid

Uit de gegevens bleek dat ongeveer de helft van de deelnemers consequent stress vertoonde bij het versnellen, bijvoorbeeld tijdens de stop- en start-manoevers aan rode lichten. De andere deelnemers vertoonden geen noemenswaardige veranderingen. De stresskippen gaven achteraf aan dat ze zich meer overbelast voelden in vergelijking met de rustige chauffeurs – zonder dat ze dat tijdens het autoritje goed beseft hadden. Volgens Pavlidis is dit een teken dat ‘accelerousal’ een zware tol had voor de bestuurders, die zelfs op lange termijn andere gezondheidsimplicaties met zich kunnen meebrengen”, waarschuwt hij in een blogpost van de ‘University of Houston’. “’Accelerousal’ heeft alle kenmerken van een eender welke andere lange termijn-stressor”, klinkt het.

Maar waarom stressen sommige chauffeurs zo in de wagen en andere niet? De onderzoekers hebben er voorlopig het raden naar, maar hebben wel een vermoeden.”Stress achter het stuur kan gedeeltelijk te wijten zijn aan een genetische aanleg”, zegt Pavlidis. “Die stress bij het autorijden blijft namelijk heel consistent. Dat betekent dat ‘accelerousal‘ waarschijnlijk een aangeboren menselijke eigenschap is.” Verder onderzoek moet dit echter nog bevestigen.