Met deze films vier je de Internationale dag tegen Homofobie en Transfobie

Op 17 mei vieren we de Internationale dag tegen Homofobie en Transfobie. Dan vraagt de LGBTQIA+-gemeenschap internationale aandacht voor homohaat. Deze dag is ook wel bekend onder de Engelse term ‘IDAHOT‘. Wij kozen enkele films uit die een impact hebben gemaakt rond dit thema.

Girl

‘Girl’ is een Belgische film, geregisseerd door Lukas Dhont.

Het verhaal gaat over de vijftienjarige Lara die in het verkeerde lichaam werd geboren. Tijdens haar transitie focust ze zich op haar grote droom: een carrière maken als ballerina.

Love, Simon

‘Love, Simon’ is een Amerikaanse film, geregisseerd door Greg Berlanti. De film gaat over een homoseksuele jongen Simon, die nog niet uit de kast is gekomen. Maar een afperser dreigt zijn seksualiteit voor de hele school te onthullen. Tegelijkertijd probeert Simon ook de identiteit van de anonieme klasgenoot, waar hij verliefd op is geworden via het internet, te ontdekken.

But i’m a cheerleader

‘But I’m a cheerleader’ is een Amerikaanse film, geregisseerd door Jamie Babbit. Morgan is zeventien en komt uit een conservatief gezin. Ze beoefent als hobby cheerleading. Maar wanneer haar ouders denken dat ze lesbisch is, wordt ze naar een heroriëntatiekamp gestuurd om zich tot hetero te bekeren.

Call me by your name

‘Call Me By Your Name’ is een Italiaans-Amerikaanse film en werd geregisseerd door Luca Guadagnino. De zeventienjarige Elio brengt samen met zijn vader, een Joodse professor, en Franse moeder de zomer door in Italië. Nieuwe assistent Oliver komt Elio’s vader onverwachts helpen met zijn onderzoek. Al snel wordt Elio smoorverliefd op hem en worden de twee uiteindelijk een koppel.