Geen duidelijkheid na dodelijk ongeval met Tesla in Texas

Een dodelijk ongeval met een elektrische auto van Tesla in Texas, waarbij volgens eerste vaststellingen van de politie niemand aan het stuur zou gezeten hebben, zal mogelijk niet helemaal opgehelderd kunnen worden. Belangrijke opslagtechnologie met gegevens van het voertuig is vernietigd of op zijn minst zwaar beschadigd geraakt, zo meldt de Amerikaanse autoriteit NTSB die gelast is met het onderzoek naar de crash.

Volgens de NTSB legde een bewakingscamera vast hoe de eigenaar van de auto plaatsnam op de bestuurdersstoel. Toch is er geen zekerheid of hij op het moment van het ongeval ook daadwerkelijk aan het stuur zat. De wagen legde maar een 170-tal meter af vooraleer hij van de straat afweek en tegen een boom knalde. De batterij vatte vervolgens vuur.

De lokale politie ging er na het ongeval vanuit dat er niemand aan het stuur zat. In het uitgebrande voertuig werden de lijken van twee mannen aangetroffen op de passagiersstoel en op de achterbank. Daardoor werd de vraag gesteld of het omstreden systeem van Tesla voor autonoom rijden, ‘Autopilot’, geactiveerd was op het moment van het ongeval. Uit voorlopig onderzoek van de NTSB blijkt dat dit systeem zeker niet volledig geactiveerd was, omdat cruciale onderdelen op de ongevalsroute niet hadden kunnen functioneren.

Hulpsysteem

Tesla-topman Elon Musk had meteen na het ongeval al te kennen gegeven dat het Autopilot-systeem niet geactiveerd was. Op de baan van het ongeval ontbrak rijstrookmarkering, die nodig is voor activatie van de standaarduitvoering van het systeem. Tesla gaat er ook vanuit dat er iemand aan het stuur zat op het moment van het ongeval, aangezien het stuurwiel vervormd raakte bij de crash. Het onderzoek naar het ongeval wordt alleszins voortgezet, benadrukken de autoriteiten.

Het Autopilot-systeem van Tesla en misbruiken ervan worden al langer bekritiseerd. Zo circuleren op het internet video’s waarin te zien is hoe bestuurders van zo’n voertuig tijdens het rijden de bestuurdersplaats verlaten. Critici menen dat de naam ‘Autopilot’ een overdrijving is, die uitnodigt tot nalatig gebruik. De volgende fase van het systeem noemt Tesla ‘Full Self-Driving’ (volledig zelfrijdend), hoewel het volgens de huidige criteria nog steeds slechts om een hulpsysteem gaat.