Blind Getrouwd-therapeut Filip Geelen redt je relatie: tien do’s en dont’s voor koppels tijdens een pandemie

Filip Geelen is klinisch seksuoloog, relatie- en psychotherapeut en auteur van het boek ‘Waar is de liefde gebleven?’, maar je herkent hem natuurlijk meteen als expert in Blind Getrouwd. Daarin begeleidt hij de koppels na hun huwelijk en zoekt met hen uit hoe hun levens compatibel zijn. Maar wat als je uit je huwelijk wilt stappen en plots gedwongen moet samenwonen? Het overkomt Linda (Anne Hathaway) en Paxton (Chiwetel Ejiofor) in de film ‘Locked Down’.

Van wc-papier hamsteren over zoomsessie’s met vrienden tot groeiende frustraties tegenover de mensen met wie je een huis deelt, we kennen het allemaal. Maar wat doe je als koppel best wel of niet in een lockdown die lijkt te blijven duren? Filip gebruikte ‘Locked Down’ op Streamz als inspiratie om 10 tips te delen over wat je als koppel best wel of niet doet in en na een lockdown.

Tien levensbelangrijke tips