RECEPT. Dit is de enige juiste manier om thee te zetten

Tussen theeliefhebbers bestaat er heel wat onenigheid. Sommigen zweren bij een wolkje melk, terwijl anderen niet van zuivel in hun kop thee willen weten. Aan die discussie zullen we ons hier niet wagen, want smaken verschillen nu eenmaal. Maar als je houdt van melk in je thee lees je maar beter verder.

Ook over de volgorde waarin je je kopje thee bereidt, bestaat namelijk discussie. De een zet eerst thee om vervolgens melk toe te voegen, de ander doet eerst melk in een mok en voegt vervolgens water toe en wie weet heb jij nog een andere methode. Maar slechts één manier kan de beste zijn en we weten nu welke dat is.

Eerst melk

Het is Alan Mackie, een wetenschapper verbonden aan de universiteit van Leeds (in het Verenigd Koninkrijk, hoe kan het ook anders) die het nieuws uit de doeken doet. Volgens hem is het uitermate belangrijk om eerst de melk in je kopje te doen en vervolgens pas het hete water toe te voegen. Doe je dat niet, dan stijven de tanines in je thee op en is de smaak een stuk minder intens. Ziezo, alweer een discussie die de wereld uit is geholpen.