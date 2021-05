Bizar. In deze winkel in Anderlecht is alles gratis

De jaarlijkse actie Mei Plasticvrij is in volle gang en dat betekent dat het hoog tijd is om ons duurzaamste beentje voor te zetten. Dat kan niet alleen door minder plastic te gebruiken, maar ook door bijvoorbeeld stil te staan bij wat er op je bord ligt en door algemeen genomen duurzamer te consumeren.

Op vlak van duurzame consumptie is er weinig beters dan tweedehands. Door te winkelen in vintage shops en bij de kringloopwinkel geef je spullen een tweede leven, wat niet alleen helemaal van deze tijd is, maar wat ook nog eens een hoop grondstoffen uitspaart. Bovendien wordt de afvalstapel daardoor een tikje kleiner, dus iedereen wint erbij.

Ontmoetingsplaats

Maar wat nu als je duurzaam én gratis kon winkelen? Wel, in de Brusselse gemeente Anderlecht kan het al. Léo Fernandez, student toerisme en event, besloot namelijk om zijn stage een originele draai te geven. Hij merkte dat mensen tijdens de coronacrisis amper met anderen in contact kwamen, behalve wanneer ze hun boodschappen deden, en dus kreeg hij het idee om een gratis winkel op poten te zetten. Zo kunnen mensen elkaar ontmoeten zonder geld uit te geven.

Bedankbriefje

Met dat idee in het achterhoofd nam hij contact op met Circularium, een vzw die inzet op de korte keten. Zij waren enthousiast, hij kreeg een winkelruimte en met behulp van vrienden en familie zamelde hij heel wat spullen in die nog tot 26 juni gratis te koop zijn. Het enige wat je als klant moet doen, is een bedankbriefje schrijven aan de schenker. Heb je niets nodig en wil je liever zelf spullen inleveren, dan kan dat ook. En als je wil kan je een briefje toevoegen met daarop wat info over jezelf en het artikel in kwestie.

De winkel van Léo vind je aan de Bergensesteenweg 95 in Anderlecht, waar je van maandag tot en met vrijdag terecht kan van 11 uur tot 17 uur. Iedereen kan dagelijks maximum één artikel ‘kopen’.