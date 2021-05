Vrouw krijgt celstraf nadat ze walgelijke boodschap achterlaat op graf van man (foto)

Een Britse vrouw heeft een gevangenisstraf van acht weken gekregen nadat ze het graf van een jongeman besmeurd heeft en er een vreselijke boodschap heeft achtergelaten.

In december 2017 stierf Liam Scarman op 22-jarige leeftijd. Drie jaar na zijn overlijden bezocht Simona Julius zijn graf en besmeurde ze zijn grafsteen met witte verf. Op de achterkant van de steen schreef ze met dezelfde verf “sukkel” en ze liet een briefje achter waarop stond: “Hahaha, Liam. Blijkbaar heeft de suikerzieke opnieuw gewonnen”.

Motief onduidelijk

De 25-jarige vrouw gaf de feiten toe en kreeg een celstraf van acht weken. Ze moet bovendien een boete van 580 euro betalen aan de familie van Liam.

Waarom ze het deed, is niet duidelijk. “Ik ben blij dat we de verdachte gevonden hebben, maar Simona Julius heeft nooit een antwoord gegeven op de vraag wat haar motivatie was. Ik hoop dat haar straf ervoor zorgt dat de familie van Liam dit achter hen kan laten”, vertelt Kyle Maywood van de Avon and Somerset Police aan ITV News.

Emoties

De moeder van Liam is er het hart van in. “Een kind verliezen is het ergste wat je kan overkomen. Moeten ontdekken dat iemand het graf van je kind gevandaliseerd heeft, brengt al die emoties weer naar boven. Ik kende hem niet als iemand die anderen iets aan zou doen. Ik begrijp niet waarom ze het gedaan heeft”, klinkt het.