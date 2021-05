Dankzij deze nieuwe Instagram-functie voeg je voornaamwoorden toe aan je profiel

Instagram lanceert een nieuwe functie waarmee je voornaamwoorden zoals hij/hem, zij/haar of die/hun kan toevoegen aan je profiel. Gebruikers kunnen maximaal vier voornaamwoorden kiezen. Momenteel is dit enkel mogelijk in de VS, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk.

Instagram geeft via een nieuwe functie gebruikers de mogelijkheid om hun voornaamwoorden aan hun profiel toe te voegen. Ze komen dan naast je naam op je account te staan waardoor het voor je volgers duidelijk wordt hoe je het liefst aangesproken wil worden. Daarnaast kan je ook kiezen of iedereen je voornaamwoorden mag zien of enkel je volgers. Als je jonger bent dan 18 jaar zal de functie automatisch op privé gezet worden.

Add pronouns to your profile ✨



The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R — Instagram (@instagram) May 11, 2021

Nog niet overal

De nieuwe functie is nog niet overal beschikbaar. In de VS, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk kan je de optie wel al toepassen. In ons land zullen we dus nog even moeten wachten. Maar geen nood, je kan nog steeds je voornaamwoorden gewoon in je bio zetten. Instagram raadt dit ook aan aan gebruikers in landen waar het nog niet kan.