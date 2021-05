Er liggen nog 1.921 COVID-19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie er 647 op de intensieve zorg liggen. Dat is een daling met respectievelijk 20% en 13%, blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal besmettingen, overlijdens en ziekenhuisopnames neemt af.

Het is geleden van 13 maart dat er nog minder dan 2.000 COVID-patiënten in de ziekenhuizen lagen. Tussen 7 en 13 mei werden er elke dag gemiddeld 153,7 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 10% in vergelijking met een week eerder.

Opnieuw daling van aantal besmettingen

In de periode van 4 tot 10 mei werden elke dag gemiddeld 2.852 nieuwe besmettingen geregistreerd. Na twee dagen van een lichte stijging, daalt het aantal besmettingen weer, met 4%. De positiviteitsratio blijft eveneens dalen, tot 6,3%. Er raakten nu al 1.026.473 mensen besmet met het virus. Ook het aantal overlijdens neemt af. Tussen 4 en 10 mei stierven elke dag gemiddeld 34,7 mensen aan de gevolgen van COVID-19 (-6,2%). Het totale aantal overlijdens stijgt tot 24.645.