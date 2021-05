LIFEHACK. Door deze ‘geheime’ functie passen je wijnglazen wél in de vaatwasser

Geef toe: wie een vaatwasser heeft, kan nog moeilijk zonder. Het handige huishoudtoestel bespaart ons heel wat tijd en vuil werk, maar voor grote wijn- en bierglazen moeten we toch weer met onze handen in het sop. De Finse Amanda Josefina heeft echter ontdekt hoe je de grote glazen via een ‘geheime’ functie toch in de vaatwasser krijgt.

Wat zouden we zonder TikTok zijn? Het razend populaire videoplatform heeft ons al tal van lifehacks gebracht, maar toegegeven: die zijn niet allemaal even nuttig. De Finse Amanda Josefina plaatste er echter een trucje dat bij velen van pas zal komen. Iedereen in het bezit van een vaatwasser is immers bekend met het onhandige formaat van wijn-, champagne- en grote bierglazen. Die krijg je maar moeilijk in je afwasmachine.



Maar blijkbaar bestaat daar een ‘geheime’ functie voor, zo leert het TikTok-filmpje ons. Sommige modellen van vaatwasmachines hebben aan de zijkant van de bovenste lade een hendeltje. Wanneer je dat naar omlaag drukt, zakt de hele lade naar beneden. En zo heb je plots genoeg plek voor je grote glazen. Handig, toch? Wiens afwasmachine niet over de geweldige functie bezit, wensen we veel afwasplezier en zachte handen toe.