Hollywood-sterren spreken zich uit over situatie in Midden-Oosten: “Als je niet denkt dat dit verkeerd is, snap je er niets van”

Verschillende celebrities hebben zich uitgesproken over de situatie in Israël en Palestina, die escaleerde toen bekend geraakte dat Israël zeker zestig Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem uit hun huis wil zetten. Terwijl de zussen Bella en Gigi Hadid de Palestijnse kant steunen, krijgt -actrice Gal Gadot bakken kritiek over zich heen vanwege haar “toondove” uitspraken.

De hele wereld houdt momenteel zijn adem in voor de onrustwekkende situatie in het Midden-Oosten, waar al dagen raketten over en weer vliegen richting de Gazastrook en Israël. Ook enkele Hollywood-sterren volgen de gebeurtenissen nauw op de voet en uiten hun kijk op de zaak op sociale media.

Zo reageert het half Palestijnse model Bella Hadid scherp op wie geen begrip heeft voor de Palestijnse kant. “Als je niet denkt dat dit verkeerd is, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, dan snap je niets over humaniteit en de toestand van de Palestijnen. Dat ligt aan jou, niet aan hen. Ik heb hier veel over te zeggen, maar ik raad je vooral aan om hierover te lezen en jezelf iets bij te brengen. Het gaat niet om religie of haatzaaierij. Dit gaat om koloniserende Israëliërs, militaire bezetting en apartheid. Zaken waar het Palestijnse volk al jaren onder gebukt gaat”, schrijft Bella op Instagram.

Ook zus Gigi schaart zich achter die boodschap. Het model deelde onder meer een foto van het paspoort van haar vader, die geboren werd in Palestina, op haar Instagram-verhaal.

Kritiek op Gal Gadot

De Israëlische actrice Gal Gadot (‘Wonder Woman’), die twee jaar verplichte Israëlische legerdienst volgde, is dan weer in een Twitter-rel beland door haar uitspraken over de situatie. “Mijn hart breekt. Mijn land is in oorlog. Ik maak me zorgen om mijn familie, vrienden en landgenoten. Het is een vicieuze cirkel die al te lang doorgaat. Israël verdient het om als een veilige en vrije natie te leven. Onze buren verdienen dat ook. Ik bid voor de slachtoffers en hun families. Ik bid dat deze onvoorstelbare vijandigheid eindigt. Ik bid dat onze leiders een oplossing vinden waarbij we naast elkaar in vrede kunnen leven. Ik bid voor betere tijden”, aldus Gadot op Twitter.

Haar woorden schoten bij velen in het verkeerde keelgat. Onder meer het feit dat ze de Palestijnen niet bij naam noemt, oogst kritiek. “Onze buren? Je kan het woord Palestijnen niet eens vermelden. Het zijn trouwens niet de buren, maar de oorspronkelijke bewoners van het land die bezet en onderdrukt worden door Israël. Wat een ontzettend toondoof stuk tekst is dit”, schrijft iemand. Anderen vinden dat ze Israël onterecht in de slachtofferrol duwt. “Gal Gadot stuurt nutteloze gebeden naar het Midden-Oosten, waar het Israëlische apartheid regime Palestijnen onderdrukt en bommen afvuurt op de Gazastrook. Een regime dat ze openlijk aanhangt en ondertussen doet voorkomen alsof Israël het slachtoffer is”, klinkt het.

De post van Gadot kreeg zo veel reacties dat ze even ‘trending’ was op Twitter. De actrice heeft via haar woordvoerder laten weten niet op de zaak te willen reageren en heeft de reacties onder het bericht uitgeschakeld.