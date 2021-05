Erik Van Looy over traumatische ervaring in de douche: “Ze trokken aan mijn geslachtsdeel” (video)

Regisseur Erik Van Looy heeft een traumatische ervaring van vroeger uit de doeken gedaan. Dat deed hij achter de schermen van ‘De Cooke & Verhulst Show’.

De 59-jarige regisseur speelde als kind voetbal, maar toen hij een owngoal maakte, liep het achteraf mis in de douche. Dat vertelde hij aan Lotte Vanwezemael toen die laatste aan hem vroeg of hij zich ooit onzeker gevoeld had over zijn geslachtsdeel.

Owngoal

“Eén keer, maar dat was omdat ze er aan trokken in de douche tijdens de voetbal. Ik was vijf jaar. Ik was eigenlijk te jong, want het was een ploeg van zesjarigen. Ik werd op dat veld gezet en ik scoorde een owngoal. Achteraf ging ik met al die kinderen onder de douche, maar die waren heel kwaad. Die begonnen mij uit te maken en aan mijn jinglebell te trekken. Daarna heb ik drie jaar niet meer gevoetbald”, aldus Van Looy.

‘De Cooke & Verhulst Show’ is van maandag tot donderdag om 21.35u te bekijken op Play4

Het bewuste fragment is hieronder te bekijken vanaf 3.27: