Driejarig meisje sterft na gruwelijke mishandeling door vader: “Hij verdient de doodstraf”

Een driejarig meisje is in Libië overleden nadat ze zwaar mishandeld werd door haar vader. De man verplichtte zijn dochter om een uur lang in een bad met kokend water te zitten. De kleuter bezweek niet veel later in het ziekenhuis.

De vader, wiens naam niet werd vrijgegeven, zou volgens de autoriteiten woedend geweest zijn om het feit dat zijn driejarige dochter Rabiha met diarree kampte. De man zou Rabiha eerst met een touw geslagen hebben, vooraleer hij haar verplichtte in een bad plaats te nemen met kokend water.

Brandwonden

Na een uur realiseerde de vader zich dat Rabiha ernstig brandwonden had opgelopen. Een familielid bracht het kind naar het ziekenhuis en claimde dat Rabiha zichzelf verwond had. Ze was de keuken ingelopen en had heet water over zich heen gemorst, klonk het. Alle hulp voor het kleine meisje kwam te laat, Rabiha overleed in het ziekenhuis.

Doodstraf

Het Criminal Investigation Department geloofde er niets van en onderwierp de ouders aan een verhoor. De twee gaven niet veel later toe wat er gebeurd was. Het is nog niet duidelijk of de moeder medeplichtig is, de vader is drugsverslaafd. Libiërs roepen op dat de man de doodstraf moet krijgen.