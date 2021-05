Dag van het tandvlees: met deze zeven tips vermijd je tandvleesaandoeningen

De meeste mensen poetsen wel dagelijks hun tanden, maar staan niet lang stil bij hun tandvlees. Daar wil de dag van het tandvlees verandering in brengen. Tandvleesaandoeningen zijn tenslotte de belangrijkste oorzaak van het verlies van tanden bij volwassene. Het is daarom van cruciaal belang dat je er wat extra tijd aan besteedt. Deze zeven tips helpen je alvast op weg.

Zo poets je correct

Poets je tanden na elke maaltijd. Dit helpt bij het verwijderen van voedsel en tandplak tussen je tanden en tandvlees. Schrob ook je tong, want daar kunnen bacteriën op zitten. Maar ook hoe je je tanden poetst, is van belang. Iemand die te agressief een harde borstel gebruikt, kan namelijk z’n tandvlees beschadigen. Dat kan er dan weer toe leiden dat je tandvlees zich terugtrekt. Daarom gebruik je best twee minuten lang een tandenborstel met zachte haren. Vooral het gebied waar het tandvlees en de tanden elkaar ontmoeten, moet goed worden geborsteld. De opeenhoping van tandplak kan daar namelijk voor infecties zorgen.

Poets elektrisch

Overweeg om een elektrische tandenborstel aan te schaffen. Deze kunnen tandplak beter helpen verminderen dan handmatig poetsen. Verwissel je tandenborstels of opzetborstels om de drie tot vier maanden, of eerder als de borstelharen beginnen te rafelen.

De beste tandpasta

Wat tandpasta betreft, staan ​​de winkelschappen vol met merken die beweren je adem op te frissen en tanden witter te maken. Maar hoe weet je welke het beste is voor gezond tandvlees? Zorg ervoor dat je tandpasta kiest die fluoride bevat. Fluoride zal je gebit beter beschermen tegen de zuren en suikers uit eten en drinken, waardoor er minder snel gaatjes zullen ontstaan.

Flossen blijft belangrijk

Je kan nog zo toegewijd je tanden poetsen, sommige plaatsen blijven buiten het bereik van je tandenborstel. Op die plaatsen blijft zonder flossen tandplak achter. Daarom flos je best een keer per dag. Stop trouwens niet als je tandvlees begint te bloeden. Bloedend tandvlees kan namelijk wijzen op een ontsteking. Als je het flossen een tijdje volhoudt, zal het bloeden na enkele dagen ophouden.

Gebruik mondwater

Een slechte adem, iedereen heeft er weleens last van. Zeker als je ’s ochtends van een kopje koffie geniet. Hier kan mondwater van pas komen. Na het poetsen helpt mondspoeling om resterende bacteriën aan te pakken. Een extra pluspunt is natuurlijk dat ze tandplak tegengaan, hoewel het geen vervanging is voor flossen of poetsen.

Waarom je best stopt met roken

Nog een reden voor rokers om te stoppen: roken leidt tot het ontstaan ​​van tandvleesaandoeningen. Omdat roken je immuunsysteem verzwakt, wordt het namelijk moeilijker voor je lichaam om een ​​tandvleesontsteking te bestrijden. Bovendien maakt roken het moeilijker voor je tandvlees om te genezen als het eenmaal beschadigd is.

Ga regelmatig naar de tandarts

Laat je tanden regelmatig reinigen door je tandarts. Sommige tandplak is namelijk moeilijk om thuis te verwijderen. Daarnaast kan de tandarts vroege symptomen van tandvleesaandoeningen detecteren. Op die manier kunnen symptomen worden behandeld voordat ze ernstig worden.