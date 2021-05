Vrouw denkt dat ze DEZE aandoening heeft, maar dokter lacht haar (terecht) vierkant uit…

Een TikTokster heeft een gênant momentje beleefd bij de dokter. Ze voelde zich slecht, googelde haar symptomen en ging met het vermoedelijke resultaat naar de dokter. Alleen kon ze als vrouw nooit lijden aan die aandoening…

Sommige mensen zweren bij dokter Google, maar het blijft toch aan te raden om met je klachten bij een echte dokter langs te gaan. Dat ondervond TikTokster Jenny Pearce onlangs aan den lijve.

Prostaatkanker

Jenny klaagde over pijn in haar buik en zocht op Google naar een mogelijke oorzaak. Ze was er heilig van overtuigd dat ze prostaatkanker had, dus ging ze meteen naar de dokter. Daar vroeg ze een prostaatonderzoek aan, maar tot haar verbazing lachte de dokter haar uit. Logisch, want een vrouw heeft immers geen prostaat.

Tweede opinie

Ze deelde haar blunder op TikTok, waar de video inmiddels al anderhalf miljoen keer bekeken werd. “Dat komt ervan als je blindelings op dokter Google vertrouwt”, “Ik maakte hetzelfde mee toen ik 18 was. De dokter viel bijna flauw van het lachen”, en “Je hebt toch een tweede opinie gevraagd?”, wordt er gelachen in de reacties.