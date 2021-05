Strandganger botst op bizar ‘zeemonster’: “Nog nooit zoiets gezien” (foto)

Een strandganger is in het Een strandganger is in het Amerikaanse New Port Beach op een monsterachtig diepzeewezen gebotst. Het betreft een uiterst zeldzame vondst. New Port Beach op een monsterachtig diepzeewezen gebotst. Het betreft een uiterst zeldzame vondst.

De Amerikaan Ben Estes moest afgelopen week twee keer kijken toen hij plots op een vreemd wezen botste. Pikzwart, een opengesperde mond met daarin vlijmscherpe tanden en op z’n kop iets wat lijkt op een tentakel: het lijkt een buitenaards wezen uit een bloedstollende horrorfilm. Ben belde meteen de strandwacht, die hem vertelde dat het wel degelijk leven van deze planeet betrof. Het gaat om een diepzeevis, meer specifiek een voetbalvis uit de Stille Oceaan.

Ben had geluk, want dat de vis in zo’n goede staat op het strand aanspoelt, is een extreem zeldzame gebeurtenis – veel zeldzamer dan de voetbalvis zelf. “Ik wist dat het een ongewone vondst was”, zegt hij aan The Guardian. Hoewel hij zichzelf beschrijft als een reguliere strandganger en een visser, zegt hij nog “nooit een vis gezien te hebben die er zo uitzag.”

Not something we pulled onto the boat today but still an AMAZINGLY RARE FIND off of local @newportbeach at Crystal Cove… Geplaatst door Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching op Zaterdag 8 mei 2021

“Ik weet niet of Ben helemaal beseft wat hij gevonden heeft”, klinkt het bij Jessica Roame van Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching in de Los Angeles Times. Dat de vis de reis vanaf ongeveer 900 meter diep in de oceaan tot op het strand zonder veel letsels doormaakte, is niet alleen bijzonder, het is ook een uitzonderlijke kans voor wetenschappers om er nog eens een grondige blik op te werp. De diepzeewezens vertonen zich normaal immers enkel in de moeilijk bereikbare diepte. De gevonden voetbalvis is ingevroren en gaat mogelijk naar een museum.

Nemo

Voor wie de aanblik van de vis een belletje doet rinkelen: dat zou goed kunnen. De voetbalvis lijkt erg op de vis die een rolletje speelt in de bekende animatiefilm ‘Finding Nemo’. De voetbalvis en die in de Pixar-prent zijn beide een soort van de orde van vinarmige vissen. In de film botsen Nemo en Dory op de monsterachtige vis in de diepte, aangetrokken door een lichtje op zijn kop. Net zoals de voetbalvis gebruikt het diepzeewezen in ‘Finding Nemo’ het hengelachtig lichtgevend orgaan om prooien mee te lokken.