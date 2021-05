LIFEHACK. Zo zorg je ervoor dat je decolleté niet té diep is

De zomer staat voor de deur en dat betekent dat de temperaturen langzaam maar zeker stijgen – toegegeven, op de zon is het nog even wachten. Voor velen is dat reden genoeg om hun zomergarderobe vol bloesjes, jurkjes en andere lichte kledingstukken boven te halen. En daar mag al eens wat decolleté bij komen piepen.

Hoewel de term decolleté op heel wat vooroordelen stuit, is er absoluut niks mis met een stukje huid te laten zien. Het is tenslotte jouw lijf, dus jij beslist wat je wel en niet toont. Het enige nadeel is dat laag uitgesneden kledingstukken vaak een eigen willetje lijken te hebben.

Nietjes

Zie jij een diep uitgesneden decolleté wel zitten, maar gaan jouw jurkjes en bloezen altijd net iets té ver openstaan? Wil je zelf beslissen hoeveel huid je laat zien? Dan is de Microstitch het apparaatje dat je nodig hebt. Het handzame ding zet een minuscuul stipje op de plaats waar je wil – bekijk het als de miniversie van het stukje plastic dat in winkels wordt gebruikt om het prijsetiket aan de kleding te bevestigen. Binnen twee tellen zorg je ervoor dat je decolleté niet verder open kan vallen dan je wil en bovendien kan je het ook voor andere gelegenheden gebruiken als je niet zo handig bent met naald en draad. Op het internet vind je het apparaat voor zo’n 20 à 30 euro, onder andere hier.