LIFEHACK. Zo kan je opgeschoten aardappels alsnog gebruiken

Aardappels moet je op een droge en donkere plek bewaren. We weten het allemaal, maar soms durft dit wel eens fout te lopen. Of je nu per ongeluk vergeet om de kast dicht te doen waardoor er te veel licht binnensijpelt of je aardappels gewoon besluiten om je te verraden, iedereen wordt ooit geconfronteerd met opgeschoten exemplaren.

Je eerste reflex bestaat er wellicht in om die opgeschoten dingen meteen de vuilnisbak in te kieperen. Zo heb je het van thuis uit meegekregen en het lijkt simpelweg het enige juiste wat je kan doen. Als je liever geen eten weggooit, zijn er echter een heleboel manieren om die aardappels toch nog te redden.

Onkruidbestrijder

Kook de aardappelen in een grote pot met gezouten water. Als je wil kan je op voorhand de scheutjes verwijderen, zodat je de aardappels zelf kan gebruiken in een puree. Giet het kookwater echter vooral niet weg, maar giet het in een sprayflacon. Ga hiermee het onkruid op je terras en in je tuin te lijf. TADAM – je hebt een natuurlijke onkruidbestrijder gemaakt.

Weg geurtjes

Heb je last van vervelende geurtjes in je frigo? Niet getreurd, een aardappel kan je uit de nood helpen. Snijd de knol in schijfjes en leg die op een bord. Zet het bord vervolgens achteraan in je frigo en met wat geluk zou je koelkast snel een stuk frisser moeten ruiken.

S.O.S. Zonnebrand

Het is bijna zomer en dus wordt het hoog tijd om de zonnecrème uit de kast te halen. Maar hoe belangrijk dat ook is en hoe hoog je huidverzorging ook in het vaandel draagt, iedereen verbrandt weleens door de zon. Niet aangenaam, maar ook hier kan een aardappel je helpen. Schil hem en rasp vervolgens het vruchtvlees. Breng dit aan op de verbrande huid en houd dit op z’n plaats met een stukje verband. Je huid zou snel een stuk minder rood moeten zien.