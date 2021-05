LEGO lanceert enorme ‘Friends’-bouwset met deze iconische details

Er bestond al een LEGO-bouwset van de legendarische sitcom ‘Friends’, maar die kun je vergeten. Of beter gezegd: je kunt er een bouwwerk aan toevoegen. De nieuwe set is veel gedetailleerder en bestaat uit dubbel zoveel steentjes.

Met de eerste ‘Friends’-bouwset van LEGO (nog altijd te koop) kun je Central Perk nabouwen, het fictieve koffiehuis waar Rachel werkt en Chandler, Monica, Phoebe, Joey en Ross vaste gasten zijn. Met de nieuwe set richt de Deense speelgoedfabrikant zich op de appartementen. Central Perk bestaat uit 1.070 steentjes, terwijl de nieuwe set uit 2.048 steentjes bestaat. Ook kun je tijdens het bouwen veel meer variëren.

Iconische scènes

Met de nieuwe LEGO-bouwset kun je de appartementen nabouwen waarin ‘Friends’ zich afspeelt. Daarbij kun je verschillende scènes opzetten, te weten dat de set vol details uit iconische scènes zit: de relaxte stoelen waarin Joey en Chandler dagenlang televisie keken, de cheesecake van mrs. Braverman, het poppenhuis van Phoebe, de enorme stok om te checken of de Ugly Naked Guy nog leeft, d Thanksgiving-kalkoen die op het hoofd van Monica, het ‘originele’ Buffay-schilderij dat iedereen wil hebben, en zo kunnen we nog even doorgaan. Ook zijn de minifiguren vernieuwd, en is er een extra personage bijgekomen. Dat is Janice, de ex-vriendin van Chandler.

Doorgewinterde fans van de legendarische sitcom herkennen al deze scènes natuurlijk direct, en kunnen ze nu eindelijk nabouwen met 2.048 steentjes en zeven minifiguren. De nieuwe LEGO-bouwset is vanaf 1 juni te koop voor 159,99 euro. Ja, speelgoed voor volwassenen kost nou eenmaal wat.