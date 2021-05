Had het vertrek van Klaasje bij K3 ook met Gert Verhulst te maken? (video)

Klaasje Meijer heeft in ‘De Cooke & Verhulst Show’ nogmaals uitgelegd waarom ze uit K3 stapt. Maar James Cooke vermoedt dat er nog een andere reden zou kunnen zijn…

Begin februari maakte Klaasje Meijer bekend dat ze na vijf jaar stopt met K3. De 26-jarige blondine legde uit dat ze haar vleugels heel graag wil uitslaan. In ‘De Cooke & Verhulst Show’ voegde ze daaraan toe dat ze de controle over haar leven wil hebben. “Ik denk dat het meest omvattend is dat ik de regie over mijn eigen leven iets meer in eigen handen wil hebben. Ik wil meer zelf beslissingen kunnen nemen en meer ondernemen. Dat is heel lastig naast een K3-agenda”, vertelt ze.

Crush

James Cooke vraagt vervolgens of haar vertrek ook te maken heeft met haar gevoelens voor Gert Verhulst. In een filmpje van vroeger zien we immers dat Klaasje bij een vragenronde het volgende antwoordt op ‘wie is je Studio 100-figuur crush?’: “Bij mij is dat Gert, maar de jonge Gert van vroeger, uit ‘Samson & Gert’, zei ze destijds.

Verbaasd

Gert zelf reageert ook een beetje verbaasd op die uitspraak. “Ik weet ook niet wat ik daar van moeten denken eigenlijk”, klinkt het. “Wij vonden het eigenlijk ook een beetje raar toen hoor”, lacht Marthe.

Maar Klaasje blijft bij haar mening. “Gert was toch een heel leuke man om te zien. Nog steeds”, besluit ze.

