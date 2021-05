Elke dag ‘Earth Day’: vijf makkelijke tips voor een groene beautyroutine

De planeet elke dag een beetje mooier maken vanuit je badkamer? Het is eenvoudiger dan je denkt. Met deze vijf tips van Garnier om je beautyroutine wat groener te maken en en passant je huid in de watten te leggen, kan je meteen aan de slag.

1. Kies voor een slimme verpakking en recycleer

Life in plastic, it’s – not at all – fantastic! Om een slimme verpakking te vinden, hoef je anno 2021 gelukkig niet meer naar een speciaalzaak. In heel wat verpakkingen wordt gerecycled plastic verwerkt, maar heel wat merken gaan nog een stapje verder. Omdat plasticvervuiling vandaag een van de grootste uitdagingen is, bracht Garnier de Ultra Doux Eco Packs uit. Die besparen 80% aan plastic omdat ze in een groot formaat van 500ml beschikbaar zijn en kun je gebruiken om je gewone flacons makkelijk bij te vullen.

Eens je shampoo of dagcrème op is, is het een kwestie van goed te recycleren – op die manier kan het materiaal nog eens hergebruikt worden. Gooi ook niet elke verpakking meteen in de vuilnisbak: potjes van dagcrèmes zijn perfect om je shampoo in te doen als je op reis gaat of als compacte hoeveelheid in je sporttas!

2. Vul je wasmand, niet je vuilnisbak

Niet alleen je verpakkingen belanden in de vuilnisbak. Ben jij schuldig aan een vuilnisbakje vol wattenstaafjes en -schijfjes om je oren of gezicht te reinigen? En dat terwijl er voldoende herbruikbare alternatieven bestaan. Herbruikbare oorstokjes kun je net als herbruikbare pads gewoon wassen en – surprise, surprise – opnieuw gebruiken!

3. Kies voor natuurlijke ingrediënten

Ook de ingrediënten van je beautyproducten brengen een ecologische voetafdruk met zich mee. Zowel een duurzame, ecologische winning die geen natuurlijke bronnen uitput als een makkelijk afbreekbare formule maken samen een grote impact. Maak het jezelf gemakkelijk en kies voor een vegan formule met zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten. Die vind je vandaag gewoon terug in de supermarkt – in het beauty departement, niet op de groenten- en fruitafdeling!

4. Verminder je waterverbruik

De kraan dicht draaien als je je tanden poetst, iets minder tijd in de douche besteden of het water gewoon opvangen in je douche om nadien aan je kamerplanten te geven: simpel én effectief om water te besparen. Maar ook via je beautyproducten zelf kun je heel wat water besparen. Niet alleen tijdens het productieproces wordt heel wat water gebruikt, het is ook een hoofdingrediënt van een plastieken verpakking. Vergelijk het met water kopen in een plastic fles in plaats van kraantjes water drinken in je herbruikbare drankfles. Precies daarom zijn beautyproducten in ‘vaste vorm’ the next big thing. Bye bye plastieken verpakking, hello supergeconcentreerde shampoobar waar je zelf wat water aan kunt toevoegen!

5. Kies voor groene merken

Die nieuwe shampoo of dagcrème belandt natuurlijk niet zo maar in je badkamer. Het hele proces dat eraan vooraf gaat, heeft uiteraard ook een impact op het milieu. Een klein beetje research brengt je al heel ver: met merken die kiezen voor hernieuwbare energie tijdens het productieproces, fairtrade en ook de dieren respecteren (dierproeven zijn niet alleen wreed maar halen ook het eco-systeem onderuit) maak je de cirkel rond. Duurzaamheid in alle facetten van het productieproces? Dat maakt green beauty écht mooi.