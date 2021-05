Drie natuurlijke manieren om zweetvoeten tegen te gaan

Hoewel je ons niet hoort klagen over de zomer die eraan komt, zijn er ook een aantal nadelen verbonden aan de stijgende temperaturen. Het opvallendste en misschien ook wel vervelendste nadeel is wellicht het zweet dat de kop opsteekt.

Niet alleen word je daardoor constant geconfronteerd met okselvijvers – zowel bij jezelf als bij anderen – maar bovendien wordt ook de rest van je lichaam niet gespaard van het zoute zweet. Met alle gevolgen van dien. Ja, we hebben het over je zweetvoeten. Wil je de stank een beetje draaglijker maken, dan bestaan er gelukkig enkele natuurlijke middeltjes.

Zwarte thee

Door de adstringerende eigenschappen van zwarte thee is het een uitstekende manier om overtollig zweten tegen te gaan. Het enige wat je hoeft te doen, is drie zakjes zwarte thee enkele minuten laten weken in een voetbadje met heet water. Eens het water voldoende is afgekoeld, kan je vervolgens je voeten een kwartiertje laten weken. Droog ze af, doe je schoenen aan en je zal zien dat je voeten minder snel gaan stinken.

Ciderazijn

Heb je geen zwarte thee in huis? Probeer dan eens een voetbad met ciderazijn. Voeg twee flinke scheuten toe aan een bassin met warm water en doe er ook een eetlepel grof zout bij. Laat je voeten nu zo lang mogelijk weken. Azijn is niet alleen adstringerend, maar ook nog eens ontsmettend – eventuele zweetrestjes of bacteriën maken geen kans en je kan met een schone lei aan je dag beginnen.

Essentiële oliën

Toegegeven, dit trucje zal de geur hoofdzakelijk verbergen en dus niet vermijden. Toch vermelden we het graag, want een voetmassage is altijd mooi meegenomen. Doe van tevoren wat massageolie in een potje en voeg hier enkele druppels essentiële olie aan toe – denk bijvoorbeeld aan lavendel, munt of kaneel. Masseer je voeten grondig met het mengsel, laat even intrekken en begin vervolgens fris en fruitig aan een hete dag.