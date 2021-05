Daling van aantal coronabesmettingen lijkt gekeerd

Terwijl de druk op onze ziekenhuizen blijft afnemen, lijkt de dalende trend wat het aantal besmettingen betreft te zijn gekeerd in ons land. Vorige week meldde Scienscano nog een sterke daling van het aantal besmettingen, eergisteren maakte het gezondheidsinstituut voor het eerst sinds eind april gewag van een lichte stijging van 2%. Ook gisteren was er sprake van een stijging van 1%.

Tussen 6 en 12 mei werden elke dag gemiddeld 154,1 personen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 14% in vergelijking met de week ervoor. Het aantal besmettingen stijgt wel nog licht. Tussen 3 en 9 mei raakten elke dag gemiddeld 2.993 mensen besmet, een stijging met 1%. De positiviteitsratio daalt nog verder, tot 6,4%. In dezelfde periode stierven elke dag 36,9 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting (-0,8%). Het totale aantal overlijdens stijgt tot 24.630.

Brede bevolking vaccineren

Vlaanderen zal naar verwachting volgende week de eerste uitnodigingen voor coronavaccins versturen naar mensen jonger dan 65 zonder onderliggende aandoeningen. De Vlaamse vaccinatiecampagne zit daarmee op schema, zegt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Minister van Welzijn Wouter Beke had eerder al aangekondigd dat het toedienen van een eerste prik bij 65-plussers en risicopatiënten tegen de week van Pinksteren (23 mei) zou worden afgerond.

Inspanning voor scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft intussen 24 miljoen euro extra vrijgemaakt voor veiligheidsmaterialen in scholen. Schoolbesturen kunnen onder meer extra poetsmateriaal, vloerstickers en CO2-meters kopen. «Scholen doen nog steeds grote inspanningen om open te blijven, het is dus maar logisch dat Vlaanderen extra financiële inspanningen doet. De coronafactuur zal niet blijven liggen bij scholen», aldus Weyts.