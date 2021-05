CORONA. Druk op de ziekenhuizen blijft afnemen

Het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen en op de intensieve zorg blijft afnemen. Dat blijkt uit de epidemiologische update van Sciensano. Er liggen nog 2.024 patiënten in de ziekenhuizen (-18 procent), van wie 657 op intensieve zorg (-13 procent).

Tussen 6 en 12 mei werden elke dag gemiddeld 154,1 personen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 14 procent in vergelijking met de week ervoor. Op intensieve zorgen is nu 33 procent van de erkende bedden ingenomen door een COVID-patiënt. De druk ligt procentueel gezien het hoogste in Waals-Brabant, waar 43 procent van de IZ-bedden is ingenomen. In West-Vlaanderen zijn procentueel gezien nog het meeste bedden vrij, daar is één op de vier bedden (23 procent) momenteel bezet door een patiënt met COVID-19.

Besmettingen

Het aantal besmettingen stijgt wel nog licht. Tussen 3 en 9 mei raakten elke dag gemiddeld 2.993 mensen besmet, een stijging met 1 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal raakten nu al 1.023.583 mensen besmet. In Antwerpen (+6 procent), Henegouwen (+4 procent), Luik (+16 procent), Luxemburg (+9 procent) en West-Vlaanderen (+2 procent) stijgt het aantal besmettingen, in de andere provincies daalt dat aantal nog op weekbasis.

Dagelijks werden gemiddeld 52.590 testen uitgevoerd. De positiviteitsratio daalt nog verder, tot 6,4 procent. Het hoogste aantal positieve tests wordt vastgesteld bij de 10- tot 19-jarigen (8,4 procent), gevolgd door de 20- tot 39-jarigen (6,8 procent). De 65-plussers leggen het minst vaak een positieve PCR-test af (4,2 procent). Het reproductiegetal bevindt zich op 0,91, wat betekent dat de epidemie aan kracht afneemt.

In dezelfde periode stierven elke dag 36,9 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting (-0,8 procent). Het totale aantal overlijdens stijgt tot 24.630.

Intussen hebben in ons land ook ruim 3,7 miljoen Belgen een eerste vaccindosis gekregen, zowat 1,1 miljoen Belgen zijn al volledig gevaccineerd.