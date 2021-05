Brandweerlui hebben genoeg van deze bizarre TikTok-trend: “Onze tijd verspillen is ernstig” (video)

Op sociale media doet een bizarre trend de ronde: Britse tieners wurmen zichzelf in te kleine peuterschommels. Het gevolg laat zich raden: ze komen meteen vast te zitten in die metalen zitjes, waarna de brandweer hen moet komen bevrijden. De “hilarische” gebeurtenis is uitstekend TikTok-materiaal, maar de brandweer ziet er de lol niet van in.

De Britse TikTok-trend waarbij tieners zich in beklemmende schommelzitjes voor peuters worstelen ging al eens viraal in 2020, maar de laatste weken krijgt de rage weer meer aandacht. De bedoeling is om vast te komen zitten in de schommel, wat bij de reddingsactie grappige beelden oplevert. De Londense brandweer heeft dit jaar al 21 tieners uit een te kleine schommel moeten halen, meer dan de helft van die incidenten vond plaats in april. Nu is het echter genoeg geweest voor het Londense brandweerkorps, dat vaak het hele schommelzitje moet demonteren om de tieners te bevrijden. Ze roepen de jongeren op zoek naar TikTok-roem op om met de trend te stoppen.

“Denk aan de verwondingen die je bij jezelf zou kunnen veroorzaken. Denk aan de schade aan de schommels die uit elkaar moeten worden gehaald. En denk vooral aan het feit dat je kostbare tijd gebruikt die nodig zou kunnen zijn voor echte noodsituaties”, waarschuwt Jane Philpott, de assistent-commissaris van de Londense brandweerbrigade, in Metro UK.

Twee keer nadenken

De Londense brandweer dringt erop aan om twee keer na te denken voordat je jezelf in zo’n vervelende situatie brengt. “Onze brandweerlieden zien een breed scala aan uitdagende incidenten en het is niet aan ons om een oordeel te vellen. Maar in hun zoektocht naar bekendheid, leiden mensen ons korps mogelijk af van serieuzere ongelukken”, vertelt assistent-commissaris Philpott in Metro UK. “Het is misschien een leuk verhaal om aan je vrienden te vertellen, maar tijd verspillen van hulpdiensten is ernstig.” In België is de trend gelukkig nog niet doorgebroken.