Wat zijn de beste diëten van dit moment?

Volgens de laatste cijfers heeft in Nederland precies de helft van de volwassen bevolking overgewicht [bron]. Bijna 14% van de volwassen heeft obesitas. Ook onder de jeugd zijn de cijfers reden tot zorg, in de leeftijd tot 17 jaar heeft bijna 15% overgewicht.



Sinds 1990 steeg het percentage van mensen met overgewicht van 32% naar 50% in 2020. Dit is toe te schrijven aan een stijgende welvaart en een stijging van het aantal beroepen waarbij men zit.



Met het stijgen van de welvaart is overgewicht een steeds groter probleem aan het worden. Overgewicht is een gezondheidsrisico waarmee de druk op het zorgsysteem steeds groter wordt. De grootste gezondheidsrisico’s van overgewicht zijn hart- en vaatziekten, diabetes type 2, galstenen, hoge bloeddruk, slaapapneu en slijtage van de gewrichten [bron].



Doordat zoveel mensen overgewicht hebben zijn er automatisch ook veel mensen die bezig zijn met een afslankpoging, of voornemens zijn er eentje te gaan ondernemen.



Wil je gaan afslanken dan is voor vele het internet het vertrekpunt om informatie op te doen. Als je op zoek gaat naar informatie dan zal je overspoeld worden met allerlei afslankproducten, afslank shakes, afslankpillen en dieetrepen. Het aanbod is groot omdat de commercie inspeelt op deze behoefte. Feit is echter dat je helemaal geen afslankproducten nodig hebt om een gezond gewicht te bereiken. Wat je wel nodig hebt is een goed en beproefd dieet. Wij zetten de beste voor je op een rijtje.

Voordat je start

Voordat je start is het goed om te bepalen waar je nu staat en waar je naar toe wilt. De weegschaal is hierbij een goed hulp middel. Aan de hand van je gewicht en lengte kan je je BMI berekenen om te bepalen of je te zwaar bent. Toch zegt dit niet alles. Een weegschaal houdt namelijk geen rekening met je vetpercentage. Zo kan iemand een te hoog BMI hebben en toch een laag vetpercentage, dit is het geval bij gespierde mensen.



Het is daarom goed om in ieder geval ook je vetpercentage te bepalen en te toe te werken naar het behalen van een gezond vetpercentage. Hier kan je lezen hoe dat werkt. Je vetpercentage is zo belangrijk omdat een te hoog vetpercentage een gezondheidsrisico vormt. Met name het visceraal vet (vet wat rondom de organen ligt opgeslagen) is schadelijk voor de gezondheid.

Intermittent fasting

Intermittent fasting is momenteel de meest populaire dieetvorm. Terwijl het eigenlijk geen echt dieet is. Een dieet schrijft namelijk voor wat je wel en niet mag eten terwijl intermittent fasting alleen maar voorschrijft wanneer je mag eten. Intermittent fasting is het vasten met tussenpozen. Je gaat maaltijden overslaan. Hierdoor ga je minder calorieën eten. Maar je gaat meer afvallen dan je op basis van de caloriebeperking mag verwachten. En dat is wat intermittent fasting voor vele zo interessant maakt.



Dat je meer gaat afvallen dan je op basis van caloriebeperking zou verwachten is toe te schrijven aan het effect van intermittent fasting op de hormoonhuishouding.



Het is de bedoeling dat je voor een periode van minimaal 12 uur helemaal niets eet of iets drinkt waar suikers in zitten. Na ongeveer 12 uur zal je lichaam de glycogeenvoorraden hebben uitgeput. Dit is de vorm waarin koolhydraten worden opgeslagen. Hierdoor zal je lichaam overschakelen op vetverbranding. Om goed te kunnen profiteren van de vetverbranding vasten de meeste mensen wat langer dan 12 uur. 16 uur vasten is een veel toegepaste vorm. Je eet dan na het avondeten niets meer en je eet pas weer de volgende dag met de lunch.



Het voordeel van intermittent fasting is dat het geen geld kost. Je gaat minder eten waardoor je minder geld kwijt bent. Je hoeft ook geen dure dieetproducten aan te schaffen. Een ander voordeel is dat je de overige maaltijden gewoon met anderen mee kunt eten. Er hoeft niets speciaals klaar gemaakt te worden.



Het koolhydraatarme dieet

Ook het koolhydraatarme dieet is erg populair. Dit komt door het feit dat er goede resultaten met deze dieetvorm worden behaald en dat het goed vol te houden is.



Bij het koolhydraatarme dieet ga je minder koolhydraten en suikers eten. Hierdoor wordt de bloedsuikerspiegel stabieler waardoor je minder snel honger zult hebben. Doordat de bloedsuikerspiegel stabieler is hoeft je lichaam minder insuline aan te gaan maken. Insuline is nodig om glucose uit het bloed op te kunnen nemen.



Een lage insulinespiegel is belangrijk in de strijd tegen overgewicht. Een hoge insulinespiegel zorgt namelijk voor het vasthouden van lichaamsvet. Zo lang de insulinespiegel hoog is, is het dan ook moeilijk om af te vallen.



Bij het koolhydraatarme dieet ga je een deel van de voedingsmiddelen die koolhydraatrijk zijn vervangen voor voedingsmiddelen die vet zijn. Vet heeft geen invloed op de bloedsuikerspiegel en heeft een hoog verzadigingsgevoel. Door de verhoogde verzadiging zal je minder snel honger hebben waardoor dit dieet goed vol te houden is.

Het ketogeen dieet

Het ketogeen dieet lijkt op het koolhydraatarme dieet maar dan in een extreme vorm. Bij het ketogeen dieet wordt de hoeveelheid koolhydraten tot een minimum terug gebracht. Dit wordt gedaan om het lichaam hiermee te dwingen om over te schakelen op vetverbranding. De normale metabole toestand van het lichaam is die van suikerverbranding.



Zodra het lichaam is overgeschakeld op vetverbranding zal het verbranden van vet efficiënter gaan. Hierdoor val je sneller af. Omdat vet geen effect heeft op de bloedsuikerspiegel wordt deze mooi stabiel. Een stabiele bloedsuikerspiegel zorgt ervoor dat hongergevoelens verdwijnen. Het zijn de dalingen in de bloedsuikerspiegel die normaal gesprokken voor een hongergevoel zorgen.



Het ketogeen dieet is niet voor iedereen geschikt. Heb je een medische aandoening dan is het verstandig om eerst met je medisch specialist te overleggen alvorens je met dit dieet start.