Vrouw weggestuurd uit pretpark wegens “te kort” shortje: “We zijn 2021, schaam jullie” (video)

Wat een leuk gezinsuitje had moeten zijn, is voor de Amerikaanse Bailey Breedlove uitgedraaid op een “traumatiserende” ervaring. De vrouw beweert onheus behandeld te zijn door personeel van het pretpark Frontier City Six Flags, enkel en alleen omdat ze een “te kort” shortje droeg.

Bailey Breedlove en haar gezin bezochten eind april het pretpark Frontier City Six Flags in de Amerikaanse stad Oklahoma City. De eerste uren in het park verliepen probleemloos, doet mama Bailey haar relaas op Facebook. Maar na twee uur dolle pret op de attracties, ontspoorde het gezellige gezinsuitje. “Een veiligheidsagente van het park greep me bij de schouders en zei me dat mijn shortje te kort was”, schrijft Bailey. “Ik had geen misdaad geplaagd en liep gewoon door naar mijn vriend, want ik ben autistisch en vind het moeilijk om met agenten te praten. Maar ze bleef me al schreeuwend volgen en riep om versterking.”

Vervolgens kwam de “onbekwame” manager van het pretpark opdagen, aldus de moeder. “Hij begon me te bodyshamen. Hij zei me dat ik een nieuwe short moest gaan kopen, terwijl ik niet verplicht ben om iets te kopen dat ik niet wil. Hij dreigde ermee dat ik een criminele overtreding begin. Ik had net toegezegd om een nieuw shortje te kopen zodat mijn gezin van hun vakantie kon genieten.” Volgens Bailey sloegen de stoppen toen helemaal door. De manager begeleidde het gezin naar de uitgang, maar daar stond de veiligheidsagente hen op te wachten. “Ze haalde haar handboeien boven en vroeg om mijn identiteitsbewijs. Toen we vroegen naar de reden, was het antwoord ‘omdat we politie zijn’.” Op dat moment besloot Bailey haar smartphone te pakken om het ongepast gedrag van de agente op video te kunnen vastleggen.

(Lees verder onder de video.)

“Billen waren zichtbaar”

Voor Bailey en haar gezin was het een vreselijke ervaring. “Ik was doodsbang dat ik naar de gevangenis zou moeten voor een shortje”, klinkt het. “Jullie agenten lieten mijn 11-jarige dochter hysterisch wenen. Ze dacht dat haar moeder gearresteerd zou worden.” Het lijkt erop dat Bailey er uiteindelijk zonder arrestatie en handboeien vanaf kwam, maar volgens de moeder is ze wel voor vijf jaar verbannen uit het pretpark. Ze vraagt om een terugbetaling van de tickets “voor het trauma dat mijn familie heeft ondergaan, gewoon voor een shortje op een warme dag”. Ze schakelde tevens een advocaat in. “Jullie discriminatie is onwettelijk. Ik laat dit niet passeren, we zijn 2021, niet de middelbare school. Schaam jullie.”

Bailey noemt de kledingrichtlijnen van het park “vaag en verwarrend”. Op de website van Six Flags staat te lezen dat het pretpark “in overeenstemming met hun gezinsvriendelijke omgeving en om veiligheidsredenen” een dresscode hanteert. “Er moet te allen tijde gepaste kleding worden gedragen in het park, inclusief overhemden en geschikt schoeisel. Kleding of tatoeages met aanstootgevend taalgebruik of afbeeldingen zijn nooit toegestaan.”

Geen woord over shortjes dus, maar in een verklaring zei de woordvoerder van Six Flags dat de agente Bailey initieel tegenhield omdat “haar shortje een groot deel van haar billen liet zien.” Dat ze de vrouw uiteindelijk wegstuurden, heeft volgens de woordvoerder echter alles te maken met haar gedrag. “Ze kreeg meerdere kansen om zich om te kleden of zich te bedekken, maar weigerde”, klink het. “In de plaats daarvan schold ze ons uit en ontblootte ze haar achterwerk nog meer.” Het pretpark benadrukt dat het niet aan bodyshaming doet.