Terugkerende reizigers laten zich te weinig testen: “In kerstvakantie was slechts 37% in orde”

Het aantal reizigers dat zich bij terugkeer uit een rode zone laat testen, is in enkele weken tijd verdubbeld, naar intussen 8 op 10. Maar dat moet “nóg beter” willen we gevaarlijke virusvarianten effectief buiten de deur houden, waarschuwt zowel justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) als viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

“Tijdens de kerstvakantie waren er berichten dat maar 37 procent van de reizigers zich liet testen”, zei Van Quickenborne in de Kamercommissie. Maar de strengere controles werpen hun vruchten af: “Intussen laat 83% van de terugkerende reizigers zich effectief testen”, aldus de minister.

1.400 boetes

Volgens Van Quickenborne is intussen al tegen bijna 1.400 terugkerende reizigers een proces-verbaal opgesteld, omdat ze de regels niet naleefden. Zo gingen 831 reizigers op de bon omdat ze geen zogenaamd PLF-formulier – dat staat voor ’Passenger Locator Form’ – hadden ingevuld. 277 mensen kregen een proces-verbaal omdat ze zich niet lieten testen, en 155 mensen liepen tegen de lamp omdat ze geen negatief testresultaat konden voorleggen. Op de meeste van die overtredingen staat een boete van 250 euro.

Volgens van Quickenborne is het nu zaak om dat percentage van 83% reizigers, die zich bij terugkeer laat testen, nog verder omhoog te krijgen “zodat we de circulatie van nieuwe varianten in ons land kunnen weren”. Ook viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) pleit voor een nog strenger toezicht op terugkerende reizigers. “Het moet nog beter dan vandaag willen we het de komende weken en maanden voldoende veilig houden.”

Onterecht bezoek van politie

Intussen blijkt uit cijfers van de lokale politie dat veel reizigers die bij hun terugkeer uit het buitenland een coronatest ondergingen op de luchthaven, onterecht alsnog de politie over de vloer krijgen omdat ze niet zouden zijn getest. “We hebben het probleem vorige week doorgegeven na klachten van lokale zones dat in 50 procent van die controles de mensen toch een test hadden laten doen”, zei Nicolas Paelinck van de vaste commissie van lokale politiezones in De Ochtend op Radio 1.