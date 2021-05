Nieuwe doorbraak in zaak Maddie McCann ver weg: “Hij heeft al het bewijs vernietigd”

De hoop om de verdwijningszaak van Maddie McCann op te lossen, begint stilaan te vervagen. Volgens een voormalig hoofdinspecteur heeft hoofdverdachte Christian Brückner al het bewijs laten verdwijnen.

Er wordt nog steeds gezocht naar aanwijzingen die de verdwijningszaak van Madeleine McCann zouden kunnen oplossen. Maddie verdween 14 jaar geleden, op 3 mei 2007, uit een vakantiewoning in het Portugese Praia da Luz. Vorig jaar raakte bekend dat er een doorbraak was in de zaak. De Duitse politie beweerde zelfs te weten dat en hoe het meisje vermoord was. Christian Brückner werd aangeduid als hoofdverdachte, maar onweerlegbaar bewijs werd tot nog toe niet gevonden.

Gevangene inhuren

Intussen hebben onderzoekers al verschillende tactieken uitgeprobeerd om sluitend bewijs te bekomen. Zo huurden ze onder meer een gevangene in om een bekentenis te verkrijgen van de 44-jarige Duitser. Tevergeefs, en zonder concreet bewijs kan Brückner niet beschuldigd worden van de moord op Maddie.

Weinig hoop op doorbraak

Volgens voormalig hoofdinspecteur Mick Neville is een nieuwe doorbraak erg ver weg. “Het enige sluitende bewijs dat we zouden kunnen bekomen zijn elektronische toestellen waarop eventueel fotomateriaal op staat van toen. Hij heeft wellicht alles vernietigd. Dat, of hij zou moeten bekennen. We hebben niets anders. Wat valt er nog te vinden? Eventuele getuigen zouden jaren geleden al naar ons gekomen zijn. We hebben alleen maar kruimeltjes, niets anders. Vorig jaar werd ons beloofd dat er concreet bewijs was, maar tot iemand met iets afkomt dat wij Britten als concreet bewijs beschouwen, zie ik niet in hoe we verder geraken”, vertelt hij in Daily Star.

Madeleine zou vandaag, 12 mei, 18 jaar geworden zijn.