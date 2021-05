Marco Borsato doet straffe onthulling: “We zijn terug aan het daten”

De Nederlandse zanger Marco Borsato heeft bekendgemaakt dat hij opnieuw aan het daten is met Leontine, de vrouw waarvan hij vorig jaar gescheiden is. Of het terug goedkomt tussen hen? “Dat hoop ik”, klinkt het.

In februari van vorig jaar raakte bekend dat Marco Borsato (54) en zijn vrouw Leontine (53) na een huwelijk van meer dan twintig jaar uit elkaar gingen. In september werd hun scheiding officieel. Zijn jarenlange affaire met pianiste Iris Hond (33) lag aan de basis van de breuk.

Goede relatie

Nu blijkt dat de twee toch weer dichter naar elkaar toe aan het groeien zijn. Dat verklapte Marco vanmorgen in ‘De 538 Ochtendshow met Frank Dane’. “Het gaat steeds beter. De relatie met Leontine en met de kinderen is ook gewoon goed. We hebben het leuk samen”, vertelt hij.

Als de presentator hem vraagt of er zich opnieuw iets ontwikkelt tussen hem en Leontine, antwoordt hij: “Het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje. We doen af en toe leuke dingen en we zien wel waar het schip strandt”, klinkt het.

Ideale koppel

Vervolgens vraagt de presentator of het goedkomt tussen hen. “Dat hoop ik natuurlijk wel, maar dat weet je niet. We laten het los. We zijn altijd goed met elkaar opgegaan. Het is gewoon spannend. Ik vind het ook wel lekker als we het gewoon rustig houden… Ik bedoel, toen wij net met elkaar gingen, moesten we nog samen iets gaan eten en toen werden we al bestempeld als het ideale paar. Dat is lastig, want dan ligt er heel veel druk op. We weten nu niet hoe het zich ontwikkelt. We kijken wel”, besluit hij.

Marco en Leontine stapten in 1998 in het huwelijksbootje. Ze hebben samen drie kinderen: Luca (22) en Senna (19), en dochter Jada (18).