Man krijgt gevangenisstraf omdat hij ex-vrouw besmet met corona: “Hij bleef maar in haar richting hoesten”

Een Oostenrijkse man is veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij zijn ex-vrouw had besmet met het coronavirus. De rechtbank in Linz ziet de opzettelijke besmetting als een poging tot het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel.

De 63-jarige man had de zeven jaar oudere vrouw ook fysiek aangevallen in november toen het tweetal in een echtscheiding verwikkeld was. De man droeg thuis geen mondmasker en bleef volgens de rechter maar hoesten in de richting van zijn ex-vrouw bij wie hij toen nog woonde.

Ontkenning

Een arts heeft na de aanval vastgesteld dat de vrouw nekletsel had opgelopen en corona had opgelopen. Dat laatste wordt de man het zwaarst aangerekend. Zelf ontkent hij dat hij de vrouw bewust besmet heeft. Hij kan niet meer in beroep gaan.