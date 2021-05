Dodelijke zwarte schimmel houdt Indiase coronapatiënten in de greep

Na corona heeft de bevolking van het zwaar getroffen India steeds meer te kampen met een dodelijke zwarte schimmelinfectie. De infectie slaat toe bij coronapatiënten met een verzwakt immuunsysteem en tast de hersenen aan.

Terwijl India nog steeds moeite heeft om zijn coronacijfers naar omlaag te krijgen, moet het land nu ook een andere vijand bevechten. De zwarte schimmelinfectie mucormycosis is normaal gezien redelijk zeldzaam, maar de pandemie creëert de perfecte omstandigheden voor de infectie om op te rukken. In de Indiase staat Gujarat zijn er recent 300 gevallen gemeld. Ziekenhuizen richten er speciale afdelingen op om de zwarte schimmelpatiënten de gepaste zorgen te kunnen toedienen.

Mucormycosis wordt veroorzaakt door een doodgewone groep schimmels die leeft in de grond en bij planten. Ook bij ons komt de zwarte schimmel voor. Wanneer iemand de sporen van de schimmel inademt, komen ze in je sinusholtes terecht. Het lichaam van mensen met een goed functionerend immuunsysteem kan de schimmel meteen uitroeien, maar bij een verzwakt afweersysteem krijgt de schimmel de kans om zich te verspreiden tot in de hersenen. Daar zorgt mucormycosis echt voor problemen: de kans om eraan te sterven bedraagt maar liefst 50%.

Bij de helft die het wel overleeft, moeten artsen de geïnfecteerde delen van het kaakbeen, de neus en de ogen operatief vaak verwijderen. Ook de symptomen zijn geen lachertje: (hoofd)pijn, koorts, bloederig braaksel, bloederig of zwart snot, pijnlijk en wazig zicht. De intraveneuze toediening van medicatie kan de infectie afremmen, maar is vaak veel te duur voor de doorsnee Indiër.

Verzwakte coronapatiënten

Dat de schimmelinfectie gedijt bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, is natuurlijk de reden waarom die zo oprukt bij de talloze Indiase coronapatiënten. Volgens professor Peter Collignon van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn de immuunsystemen van coronapatiënten vooral verzwakt door de steroïden die ze krijgen. “We geven nu veel hoge dosissen van steroïden aan mensen met Covid-19 als ze op intensieve zorgen belanden. De steroïden helpen om ontstekingen te behandelen, maar ze onderdrukken helaas ook je immuunsysteem. Dat is waarom we steroïden niet te lang willen toedienen”, aldus Collignon in The Guardian.

Ook mensen die om een andere reden een verzwakt afweersysteem hebben, zoals diabetici of leukemiepatiënten, zijn vatbaar voor de dodelijke zwarte schimmel. In ziekenhuizen kan de schimmel zich verspreiden via beddengoed, ventilatiesystemen of plakkers.

Om de verspreiding van mucormycosis in te dammen, heeft het Indiase ministerie voor Volksgezondheid aanbevolen om schoenen, een lange broek en t-shirt en handschoenen te dragen bij de omgang met grond, mos of mest. Het gebruik van steroïden moet tevens zo beperkt mogelijk blijven.