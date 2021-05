De opvallendste outfits op de rode loper bij de Brit Awards

Gisterenavond werden de BRIT Awards, de meest toonaangevende Britse muziekprijzen, uitgereikt. Omwille van de coronapandemie vond de show 3 maanden later dan normaal plaats, maar daarom waren de artiesten niet minder speciaal gekleed. Dit waren de meest opvallende outfits op de BRIT Awards.

Harry Styles

Harry Styles won de award ‘Beste Single’ voor zijn megahit ‘Watermelon Sugar’. Hij droeg een retro maatpak van Gucci met een bijpassende handtas.

Celeste

De Britse zangeres Celeste kon geen enkele van haar drie nominaties verzilveren. Ze droeg een Cruella De Ville-achtige outfit van de Engelse ontwerpster Ashley Williams.

Dua Lipa

Dua Lipa won de prijs ‘Beste Britse vrouwelijke artiest’ en ‘Beste Britse album’ voor haar plaat ‘Future Nostalgia’. De zangeres met Kosovaarse roots droeg een jurk van de Britse modeontwerpster Vivianne Westwood. De look was volgens sommigen een eerbetoon aan Amy Winehouse die op de BRIT Awards in 2007 iets gelijkaardigs droeg.

Olly Alexander

De zanger van de groep Years&Years ging net als Harry Styles voor een outfit van Gucci. Olly was niet genomineerd voor een award maar hij trad wel op met niemand minder dan Elton John.

Little Mix

De zangeressen van de groep Little Mix gingen alle drie voor een volledig witte look. Ze wonnen de award ‘Beste Britse Groep’. Hierdoor schreven ze geschiedenis, want Little Mix won als eerste volledig vrouwelijk band deze prijs.