‘Check je chip’: “Dit verhoogt de kans op een reünie met je huisdier aanzienlijk”

De campagne ’Check je chip’ roept baasjes op om hun huisdier ook te registreren via DogID of CatID, zodat er meer kans is dat gevonden dieren weer herenigd worden met hun eigenaar. Door de strenge Europese privacyregels gebeurt de identificatie niet automatisch en dienen eigenaars expliciet toestemming te geven.

Het chippen van honden is al jarenlang verplicht in Vlaanderen en sinds november 2017 is een identificatiechip voor katten ook verplicht. Het helpt baasjes om hun verloren gelopen huisdier sneller terug te vinden. “Sinds de identificatieplicht van honden worden zo’n 90 procent van de gevonden honden zeer snel terug bij hun baasje gebracht”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Sinds de verplichte registratie van katten er is zijn ook die cijfers enorm gestegen.”

Privacyregels

De campagne ’Check je chip’ roept baasjes op om hun huisdier ook te registreren via DogID of CatID, waardoor hun gegevens zichtbaar worden voor mensen die hun huisdier vinden. “De Europese privacyregels zijn zeer streng waardoor dit niet automatisch gebeurt”, zegt Weyts. “We roepen Vlamingen met een huisdier graag op zich toch kenbaar te maken in de online database en de chip van hun dier te linken aan hun rijksregisternummer, zo staan steeds de meest recente gegevens in de database. Enkel bevoegde instanties zoals asielen, politie, dierenartsen of de overheid kunnen deze raadplegen, maar het verhoogt de kans op een reünie met je verloren gelopen dier aanzienlijk.”

Ambassadeurs

Zangeres Natalia is net als sportpresentator Karl Vannieuwkerke ambassadeur van de campagne. Natalia registreerde meteen haar twee honden en twee katten. “Ik ben blij dat ik mijn schouders hieronder kan zetten”, zegt ze. “Ik heb heel goeie, lieve beestjes die echt deel uitmaken van het gezin. Ze zijn bewust gekozen en ik zou het heel erg vinden mochten we ze kwijt geraken en ze ons niet terugvinden omdat hun chip niet leesbaar is wanneer ze gevonden worden.”

Registreren kan via www.checkjechip.be