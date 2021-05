BIZAR. Uiterst zeldzame kreeft gered uit kookpotten van restaurant: “We konden het bijna niet geloven” (foto)

Calico-kleurige kreeften zijn erg zeldzaam. De werknemers van Red Lobster, een Amerikaanse restaurantketen, waren dan ook verbaasd toen zo’n bijzonder veelkleurige kreeft in hun lading verscheen. Het gaat om een ontdekking van 1 op 30 miljoen.

Eén op dertig miljoen: zo groot is de kans dat je een uiterst zeldzame calico-kreeft vindt, volgens de University of Maine’s Lobster Institute. En toch werd het schaaldier bijna opgediend bij Red Lobster, een Amerikaanse restaurantketen.

Toen de werknemers van Red Lobster hun bestelling van de visboer inspecteerden, herkenden de kreeftenkenners het schaaldier meteen als de zeldzame vondst die hij was. De calico-kreeften zijn zo schaars omdat hun felle kleuren van hen een gemakkelijke prooi maken. Door hun opvallende gele en oranje vlekken overleven veel exemplaren niet lang in het wild.

Red Lobster gaf het tienpotige schaaldier alvast een leuke bijnaam: ‘Freckles’. “Kreeften zoals Freckles zijn zo zeldzaam, we konden bijna niet geloven dat we er eentje hadden”, zegt een woordvoerder van Red Lobster in de New York Post. “We zijn het personeel dankbaar dat ze deze variant herkenden.” Freckles is nu op weg naar een museum in Virginia, waar hij van zijn oude dag kan genieten.

Meet Freckles, an ultra-rare (1-in-30M) Calico lobster discovered at one of our Virginia locations! We donated this cool crustacean to the Virginia Living Museum, where we hope he lives a long and wonderful life. pic.twitter.com/5zlYCXZRDP