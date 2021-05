Corona kost technologiesector 12.000 jobs

De voorbije jaren was er een forse toename van het aantal mensen die werken in de technologiesector. Maar tegen 2022 zal de sector wellicht 12.000 mensen minder tellen door de coronacrisis. Dat blijkt uit een analyse van technologiefederatie Agoria. De omzet van de sector daalde de eerste zes maanden van 2020 met 6,5%, de export met 15%. «Maar die banen kunnen we de komende jaren terugwinnen als we volop inzetten op relance», zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria.

Marc Lambotte wil dat we nu al volop inzetten op de heropstart van de technologiesector: «We moeten leren van de fouten uit het verleden. Na de crisis van 2008 en 2009 verloren we duizenden banen omdat we onvoldoende oog hadden voor ons concurrentievermogen. We mogen extra jobverlies niet toelaten en we moeten dus alles op alles zetten om hogere loonkosten voor de bedrijven te vermijden.»



Opleiding en omscholing worden volgens Agoria de komende jaren belangrijker dan ooit. «Hoe beter je voorbereid bent op de toekomst, hoe beter je de uitdagingen aan kan gaan. Wie voltijds werkt, heeft recht op vijf opleidingsdagen per jaar. We moeten echter ambitieuzer durven zijn qua vorming. Het individueel recht tot opleiding moet een plicht worden om je succesvol te vormen en blijvend inzetbaar te zijn», zegt Lambotte.



20.477 extra jobs tussen 2015 en 2020



Volgens de gegevens van de RSZ werkten er eind juni 2020 precies 312.883 mensen in de technologiesector in ons land. Drie vijfde is actief in de maakindustrie, twee vijfde in de dienstensector (vooral IT-oplossingen). Tussen begin 2015 en eind juni 2020 heeft de technologische industrie alles samen voor 20.477 extra banen gezorgd.



Tegen 2022 verwacht Agoria echter een daling van 12.000 jobs in de sector. Van januari tot juni 2020 was er een verlies van 3.200 banen in de technologische industrie. De daling zal zich volgens Agoria doorzetten tot het eerste kwartaal van 2022 en in totaal 12.000 jobs kosten.



Export lag stil



Niet alleen de jobs zijn in gevaar. In de eerste zes maanden van 2020 daalde ook de omzet met 6,5%, in vergelijking met de eerste helft van 2019. In het tweede kwartaal 2020 is er zelfs een daling van 13,5%. De grootste daling was er in de automobielsector (-26,5%) en de machinebouw (-13%). De IT-diensten stegen echter met 5%.



Vooral tijdens de lockdown daalden de cijfers drastisch: de omzet daalde met 13,5%, de export met 28%.



De omzet van technologische industrie daalde in 2020 met 7,5%. Voor 2021 verwacht Agoria opnieuw een stijging van de omzet met 6,5%, vooral daar waar het vorig jaar minder goed ging: in de machinebouw, de automobielsector en de elektronica.



België doet het relatief goed



De export mag dan wel dalen, maar het marktaandeel van de Belgische technologische industrie zit wel in stijgende lijn. Sinds de zomer van 2015 merken we voor het eerst in vijftien jaar een herstel (verbetering van 1,6%) van het marktaandeel van België binnen de Europese Unie in de export van technologische producten.