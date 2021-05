Veerle Heeren (CD&V) zet tijdelijk stap opzij als burgemeester van Sint-Truiden

Veerle Heeren (CD&V) zal tijdelijk door eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) als burgemeester van Sint-Truiden worden vervangen, zo meldt Heeren na afloop van de extra digitale gemeenteraad die in het teken van haar vroegtijdige vaccinatie tegen het coronavirus stond. De komende tijd wil Heeren zich zo volledig ter beschikking stellen om vragen in het kader van de aangekondigde audit vanuit de Vlaamse overheid te beantwoorden.

Burgemeester Veerle Heeren gaf maandagavond op de gemeenteraad toe dat ze de namen van 13 mensen uit haar directe omgeving voor een vaccinatie tegen het coronavirus heeft doorgegeven. De Truiense gemeenteraad stemde daarop unaniem dat Heeren de deontologische code heeft overtreden.

Oppositieleider Gert Stas (Vooruit) zag een toneelstukje van de burgemeester. “U speelt nog steeds geen open kaart. Uw falen als burgemeester zit ’m erin dat u uw macht en het apparaat dat u zelf georganiseerd heeft, gebruikt om uzelf en anderen een voordeel te laten krijgen. En dat in maart, wanneer doodzieke mensen en risicogroepen nog een nee kregen», zegt Stas. «Burgemeester, dit is niet meer houdbaar. U heeft de eigen deontologische code van de gemeenteraad overtreden, en ethisch en moreel niet gehandeld zoals van een burgemeester kan verwacht worden. Neem ontslag.”

Steun fractie

Peter van Dam van oppositiepartij Groen stelde dat een regeringscommissaris de taken van de burgemeester moet overnemen tot er volledige duidelijkheid is door het onderzoek van de gouverneur. Een meerderheid in de gemeenteraad stemde uiteindelijk tegen de komst van een regeringscommissaris.

CD&V-fractieleider Bert Stippelmans benadrukte dat de partij achter haar burgemeester blijft staan, hoewel er “deontologisch iets is misgegaan”. “De zoon en de zus zitten erbij. Dat doe je niet uit politiek winstbejag”, aldus Stippelmans. “Vanuit de CD&V-fractie hebben we de uitleg van de burgemeester heel kritisch geanalyseerd. Onze fractie steunt haar nog altijd unaniem.”

“Wat hier gebeurd is, de manier waarop u omgegaan bent met uw verantwoordelijkheid als burgemeester, kan niet. Ik veroordeel uw aanpak zeer zwaar en ik distantieer mij van deze praktijken”, stelde schepen Hilde Vautmans (Open Vld). “Je kan geen mensen voortrekken in een gezondheidscrisis waarin onze stad ook nog eens zo hard door getroffen werd. Je kan in een voorbeeldfunctie nooit mensen voortrekken. Wat er op uw kabinet gebeurde buiten uw weten om, is uw verantwoordelijkheid. Maar we gaan onze stad niet onbestuurbaar maken.”

Schuldbesef

Volgens eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) was er voor het eerst sprake van oprecht schuldbesef. “Er is een probleem van geloofwaardigheid en ook een deontologisch probleem, ondanks het feit dat ik ervan overtuigd ben dat er geen grote strategieën noch een systeem achter lijkt te zitten”, aldus Engelbosch. “U zal zelf de vraag moeten beantwoorden op welke manier u als burgemeester kan functioneren in de toekomst. Wij weigeren de stad in politieke chaos te storten. Wij gaan deze coalitie blijven steunen.”

Zowel haar eigen partij als de coalitiepartners N-VA en Open Vld behouden dus het vertrouwen in de burgemeester. Er komt wel een audit vanuit Vlaanderen. Na de commotie van de voorbije week wil Heeren nu naar eigen zeggen een rustpauze inlassen. “Sint-Truiden heeft niks te verbergen. Daarom stel ik mij nu 100 procent ter beschikking om de audit, zoals gevraagd door minister Somers”, besluit Heeren. “In tussentijd treedt eerste schepen Jelle Engelbosch op als waarnemend burgemeester. Ik reken erop dat de rust weerkeert.”