Tips voor een geslaagde familiebijeenkomst

Zo wordt jouw familiebijeenkomst pas echt geslaagd

Wil jij een familiebijeenkomst organiseren, maar weet je niet precies hoe je dit het beste kunt doen? Met onze tips wordt jouw familiefeest ongetwijfeld geslaagd. Wij zochten uit wat er zeker niet mag ontbreken op de bijeenkomst en welke activiteiten het altijd goed doen. Ben jij al nieuwsgierig geworden? Lees snel verder en maak van jouw familiefeest een groot succes.

Zorg voor comfortabel tuinmeubilair

Een familiefeest is niet compleet zonder het meest comfortabele tuinmeubilair.

Koop een Ligstoel voor in de tuin en verschillende tuinzetels, zodat er genoeg plekken voor je gasten zijn om op te zitten. Met een sfeervolle tuintafel maak je het geheel helemaal af. Voeg zachte kussens toe aan de tuinzetels, zodat jouw gasten straks nog fijner zullen zitten.

Organiseer een creatieve workshop

Door samen creatief bezig te zijn, kom je geheel tot elkaar. Je kunt denken aan samen paaseieren schilderen als je elkaar tijdens de Paasdagen ziet, maar ook aan schilderen, tekenen, boetseren en nog veel meer. Creativiteit zorgt altijd voor gezelligheid.



Ga samen uit eten

Eten doet het altijd goed. Ga samen met je familie naar een gezellig restaurant en kies voor een lopend buffet of een all you can eat menu. Iedereen zal genieten van het lekkere eten en aan tafel zullen er volop gesprekken plaatsvinden. Of je nu gaat lunchen of dineren, met uit eten gaan sla je de plank nooit mis.



Organiseer een wijnproeverij

Ook een wijnproeverij op de familiedag houden is zeker een leuk idee. Varieer in verschillende soorten smaken wijnen en ga van lichte naar sterkere wijnen. Bedenk eventueel een leuk thema voor de wijnproeverij, zoals Mediterraans. Of bezoek een leuke plek waar wijnproeverijen worden aangeboden en alles geheel verzorgd is. Voor de kinderen is dit uiteraard niet geschikt. Zorg dan ook dat de kinderen apart leuk vermaak hebben. Je kunt bijvoorbeeld een clown inhuren of een aparte stand voor de kinderen maken waar ze de lekkerste snoepjes kunnen proeven.



Zet een speurtocht uit

Zet een speurtocht uit en ga met je familie op pad. Dit is zowel voor kinderen als voor volwassenen een erg leuke activiteit. Denk bijvoorbeeld aan een fotospeurtocht. Verdeel je familie hierbij in groepjes. Het groepje dat uiteindelijk de meeste foto’s gevonden heeft, wint een prijs.



Maak een quiz

Ook een leuke optie, is het maken van een kennisquiz met allerlei leuke weetjes over familieleden. Niet alleen leert iedereen elkaar zo beter kennen, het is ook nog eens erg komisch en zorgt ongetwijfeld voor een hoop gezelligheid. Kom met elkaar samen in de tuin, koop een groot bord om de standen te noteren en de quiz kan beginnen.



Creëer het gezelligste familiefeest

Wil jij een familiefeest organiseren om nooit meer te vergeten? Ga dan aan de slag met onze tips. Ook via internet kun je veel inspiratie vinden voor familiebijeenkomsten. Hier zal je ongetwijfeld nog veel meer ideeën opdoen. Wij wensen je veel succes met het organiseren van jouw familiebijeenkomst.