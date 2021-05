Populaire app ‘Clubhouse’ binnenkort beschikbaar voor Androidgebruikers

Clubhouse, de populaire app voor audiogesprekken in groep, komt naar Android. Tot nu toe was de sociale media-app enkel op iOS beschikbaar. Dat zorgde voor heel wat frustratie bij Android-gebruikers die mee op de trend wilden springen. Daar komt nu dus eindelijk verandering in.

De sociale media-app ‘Clubhouse’ vergaarde het voorbije jaar veel populariteit omdat het een groepssfeer kan nabootsen. De app biedt namelijk virtuele audiokamers aan waar je met andere in gesprek kunt gaan. Bij het bezoeken van zulke kamers kan je ervoor kiezen om simpelweg naar een gesprek te luisteren, of om deel te nemen aan de conversaties. De applicatie laat tot wel vijfduizend mensen per kamer toe. Het idee is zo’n succes dat apps zoals Facebook en Twitter nu aan hun eigen versie werken.

Android

De applicatie was nog niet beschikbaar op Android toestellen, enkel iPhone-gebruikers konden ervan genieten. Dat zorgde de afgelopen maanden voor heel wat teleurstelling bij Android-gebruikers die mee op de trend wouden springen. Daar komt nu dus eindelijk verandering in. De app zal in de loop van de week beschikbaar worden in de Amerikaanse Google Play Store. Het is nog niet bekend wanneer de app bij ons beschikbaar zal zijn.