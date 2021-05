Nederlandse doet onthutsende ontdekking in buitenlands postpakketje: “Walgelijk” (video)

Het is de grootste nachtmerrie van velen: in een product afkomstig uit een tropisch land een even tropische spin vinden. Die slechte droom is werkelijkheid geworden voor de Nederlandse Daniek.

De 18-jarige Daniek uit Rotterdam bestelde enkele weken geleden een speciale handdoek om je haar in te wikkelen bij de Chinese online winkelketen Shein. Toen het postpakketje vorige week maandag in haar brievenbus zat, kreeg Daniek bijna een hartverzakking. Door het doorschijnende verpakkingspapier ontwaarde ze een grote zwarte én levende spin op haar witte handdoek. Het beest is wellicht helemaal vanuit China mee gereisd.

“Ik schrok me dood”, vertelt Daniek aan AD. Maar dankzij de spin ging de jonge Nederlandse wel even viraal op TikTok. Een filmpje waarin ze haar “walgelijke” ontdekking aan de wereld toont vergaarde op een week tijd al bijna 8 miljoen kijkers.

(Lees verder onder het filmpje.)

Tweede ontdekking

En die kijkers wilden een vervolg zien. Daniek had het pakketje uit angst voor eitjes en achtpotige nakomelingen al in de vuilbak gegooid, maar speciaal voor de TikTokkers wilde ze er nog wel eens een tweede blik op werpen. Terwijl ze filmt hoe ze het pakketje uit de vuilbak vist, doet ze echter een tweede verbijsterende ontdekking: de spin zit er niet meer in. Of Nederland nu een nieuwe tropische spinnensoort rijker is, valt nog af te wachten. Om welke soort het gaat en of die gevaarlijk is, is tevens nog onduidelijk.

Daniek heeft een klacht ingediend bij afzender Shein, maar die krijgt voorlopig geen gehoor. “Ik kreeg een automatische mail, waarin stond dat het twee maanden kan duren tot ze reageren”, klinkt het. Een nieuwe handdoek hoeft de Chinese webshop voor haar part echter niet te verzenden.