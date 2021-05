Jongeren sparen te weinig: zo leg je het best een spaarpot aan

Uit een studie van het onderzoeksbureau Indiville in opdracht van de bankenkoepel Febelfin blijkt dat meer dan de helft van de jongeren onvoldoende of zelfs niet spaart. Vind je zelf het moeilijk om te sparen en weet je niet goed hoe je er aan begint? Hier vind je enkele handige tips.

Maak een overzicht van alle inkomsten en uitgaven

Om te beginnen maak je best een overzicht met alle inkomsten en uitgaven. Zo schep je voor jezelf een beeld wat je financiële situatie is. Je kan dit gewoon via Excel doen maar er zijn ook apps die je kunt gebruiken zoals Money Lover, Spendee, Buddy en ROOV. Zo weet je precies hoeveel je kan sparen.

Open een spaarrekening

Open een spaarrekening om het geld op te zetten. Je kan ervoor kiezen om je geld voor een langere periode vast te zetten en er rente op te krijgen.

Spaar met een doel

Bedenk een concreet doel waarvoor je wil sparen. Hierdoor ben je gemotiveerder om te blijven sparen. Je kan het bijvoorbeeld voor een vakantie doen of gewoon zodat je elke maand iets overhoudt.

Automatisch sparen

Spaar automatisch. Dit kan op twee manieren: met het bedrag dat je aan het eind van de maand overhebt op je rekening of met een vast bedrag per maand. Je stel het één keer in en daarna wordt het bedrag automatisch overgemaakt naar je spaarrekening.

Hoe spaar je geld uit?

Je kan op verschillende manieren besparen. Dat kan op je boodschappen door minder vlees en vis te kopen. Niet alleen goed voor je portefeuille maar ook voor het milieu.

Maak je eigen lunch. ’s Middags altijd een broodje of slaatje kopen is een stukje duurder. Je lunch zelf maken neemt misschien wel iets meer tijd in beslag maar het loont wel de moeite.

Ook kan je op zoek gaan naar kortingen in de supermarkt. Met een klantenkaart spaar je heel wat geld uit want in veel supermarkten zijn kortingen daaraan gekoppeld.