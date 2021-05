Ivan uit ‘De Bachelorette’ openhartig over eerste nacht met Elke: “Spectaculair!”

Het was overduidelijk dat er een enorme fysieke spanning was tussen Elke en Ivan. Tijdens de opnames waren ze naar eigen zeggen nog niet onder de lakens gedoken, maar nadien uiteraard wel. En dat was de kers op de taart…

Vorige week donderdag kwamen we eindelijk te weten dat Elke voor Ivan koos in ‘De Bachelorette’. Intussen weten we dat hun relatie niet langer dan twee maanden geduurd heeft, maar vlak na de opnames konden ze in alle rust en kalmte genieten van elkaar. “Na de ontknoping had de productieploeg voor ons een hotelkamer geboekt. Maar die avond wilde ik eerst even alleen naar huis. De dag nadien is Ivan bij mij thuis gekomen”, vertelt Elke in Dag Allemaal.

Ongelooflijke chemie

De 30-jarige projectmedewerker uit Grimbergen herinnert zich hun eerste keer seks maar al te goed. “Onze eerste nacht samen was spectaculair. Op fysiek vlak was er een ongelooflijke chemie tussen ons. De eerste weken zaten we op een wolk in onze bubbel, het voelde heel goed aan. Maar niet veel later drong het besef door dat we toch te verschillend zijn en als koppel niet bij elkaar passen. Elke en ik hebben nooit ruziegemaakt, maar als we het over de toekomst hadden, ontstonden er strubbelingen”, klinkt het.

Kinderen nooit ontmoet

Afspreken met elkaar deden ze als Elke de kinderen niet had. “Wij spraken af als de kinderen bij haar ex waren. Ik heb Cleo en Cruz nooit ontmoet. Ook haar zus Kim heb ik nooit gesproken”, verduidelijkt Ivan.

Niet naar Limburg verhuizen

Hoewel Ivan tijdens de opnames overwoog om naar Limburg te verhuizen, bleek dat achteraf toch geen optie meer te zijn. “Na de opnamen brak een heel mooie periode voor ons aan, maar dan kom je terug in de realiteit en merk je dat onze levens best verschillen. Ook door corona hebben we het moeilijk gehad. We konden elkaar soms een hele tijd niet zien en dat was zwaar en frustrerend. Dat ik niet naar Limburg wil verhuizen, heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Weet je, ik vond het niet erg om een uur van Brussel naar Hasselt te rijden, maar daar gaan wonen? Nee, ik zie dat niet zitten. Ik werk in Brussel en wil liever een huis in de buurt van mijn familie en vrienden kopen, zie je”, besluit Ivan.